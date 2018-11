Leticia Colin muda visual após final da novela

A atriz Leticia Colin muda o visual após o fim da novela Segundo Sol. A transformação foi realizada pelo hair stylist Julio Crepaldi, que usou os produtos Senscience, marca profissional renomada em cuidados com os cabelos, para tratar e hidratar os cabelos da atriz.

Julio lavou com o shampoo True Hue, para evitar o desbotamento da cor após a tintura. Na sequência, hidratou com a máscara Renewall, um antiage para ter um cabelo macio e brilhante. Para finalizar, usou o Leave In Moisturizing Mist, um spray leve e sem enxágue que proporciona hidratação e nutrição, o Volume Boost para dar volume e o Thermal Design, um spray de modelagem que protege os cabelos dos danos causados pelo calor.

O hair styslist finalizou a transformação com um corte super moderno e cheio de vida.

Claudia Moreira/Asimp