Mãe e influenciadora Marcelle Barkauskas foca em 2019

Modelo da grande São Paulo conquista fãs no Brasil inteiro pelo seu estilo único

Marcelle é uma daquelas mulheres que chama a atenção por onde passa, seja pela sua beleza, simpatia ou sua autenticidade que acaba conquistando a todos. Com muita experiência artística já ela conta com participações em diversos programas de TV, além de atuar bastante como modelo comercial.

Fora isso Marcelle costuma arregimentar muitas mulheres em suas redes sociais devido a forma descolada que vê a vida, quando perguntamos a beldade o que ela acha em ser referencia para outras mães ela diz. “É uma grande responsabilidade e apaixonante. Eu amo fazer o que eu faço. Amo o poder da comunicação, essa troca de informações, dicas e amor. Você dividir sua intimidade e compartilhar sua vida em tempo integral exige muito amor. E Isso é o que me move.”

Para 2019 ela está programando expandir seu canal no Youtube aproveitando o alcance que as redes sociais já estão trazendo para sua carreira. Sendo uma grande aposta para diversas marcas a qual ela empresta sua beleza, com uma carreira solida, ela também tem como sonho ser uma apresentadora de TV e assim alcançar e influenciar ainda mais pessoas. Sem dúvidas vale a pena acompanhar os próximos passos da linda morena que com toda certeza deve ser de muito sucesso, uma garota simples cheia de sonhos que afirma amar dançar e curtir os amigos e também que se considera uma workaholic.

ETEventos