Abertura do Parajaps será nesta quarta-feira(14)

Desfile das delegações e apresentações culturais e esportivas farão parte da cerimônia; evento é gratuito e será às 19h30, no ginásio do Colégio Vicente Rijo

Londrina está preparada para receber mais um evento esportivo de grande importância para o Estado. Depois de sediar os Jogos da Juventude em 2017, maior evento esportivo de base do Paraná, e de receber os Jogos Abertos em setembro deste ano, é a vez da cidade abrir as portas para os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps). Serão cinco dias de disputas entre paratletas de 43 cidades diferentes. São 15 locais de competição que vão receber 17 modalidades. Por volta de 1.500 atletas participarão desta edição. A cerimônia oficial de Abertura é nesta quarta-feira (14), às 19h30, no ginásio de Esportes do Colégio Vicente Rijo. A entrada é gratuita.

As atividades da cerimônia de abertura começam às 19h, quando os atletas iniciam a concentração para o grande desfile das delegações. Todas as cidades participantes do Parajaps devem mandar representantes para participar da abertura oficial. Estão previstas para a cerimônia, além do desfile, atrações esportivas e culturais. O campeão mundial de paracanoagem, o londrinense Igor Tofalini, já confirmou presença e participará da cerimônia, que reserva surpresas para quem for acompanhar o evento. Ao final será acesa a pira olímpica, principal atração da noite de abertura.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, ressaltou a importância de receber o evento. “Realizar o Parajaps logo após termos feito os Jogos Abertos é um grande desafio. O prefeito nos deu a missão de tornar Londrina protagonista do esporte no Paraná novamente, e é para isso que estamos trabalhando. Apesar de ser um evento com menos participantes que os Jogos Abertos, o Parajaps envolve uma questão logística e especificidades muito maiores. É uma competição totalmente diferente e que vai reunir a nata do esporte paralímpico paranaense”, explicou.

Madureira convocou o londrinense para participar da abertura na noite desta quarta. “Esperamos que todos que gostam de esporte compareçam ao ginásio do colégio Vicente Rijo e prestigiem a abertura. É o momento de recepcionar calorosamente os nossos visitantes e mostrar todo o acolhimento e a energia da nossa cidade. Os atletas que vem para disputar o Parajaps são grandes exemplos e merecem ser recebidos com uma bela festa. A abertura do Parajaps é um ótimo programa para fazer com a família na quarta-feira à noite”, destacou o presidente da FEL.

N.Com