Comércio de Londrina altera horário de funcionamento durante o feriado

Na quinta-feira (15), feriado da Proclamação da República, o comércio de rua de Londrina estará fechado. O atendimento normal, das 8 às 18 horas, será retomado na sexta-feira (16).

As lojas dos shoppings Boulevard, Catuaí, Londrina Norte e Aurora funcionam das 14 às 20 horas durante o feriado. A praça de alimentação e lazer atende das 11 às 22 horas.

Já no Royal Plaza Shopping as lojas atendem no feriado da Proclamação da República das 13 às 19 horas e a praça de alimentação e lazer funciona das 11 às 20 horas.

Asimp/Acil