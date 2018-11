Advogados vão às urnas para eleger dirigentes da entidade

No próximo dia 22, as seccionais da OAB passarão pelo processo eleitoralpara eleger as diretorias seccionais, conselheiros seccionais e federais, dirigentes das Subseções e diretores da Caixa de Assistência dos Advogados. No Paraná, a votação será das 9 às 17 horas.

O voto é obrigatório, nos termos do art. 134 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, para todos os advogados inscritos da OAB, sob pena de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da anuidade, salvo ausência justificada por escrito.

A justificativa poderá ser feita por meio do Portal das Eleições da OAB Paraná, eleicoes.oabpr.org.br, no prazo de 30 dias a partir do dia do pleito (22/11/2018). Não é possível o voto em trânsito. Estarão aptos a votar os advogados e advogadas adimplentes até às 18h do dia 23/10/2018.

Duas chapas se inscreveram para concorrer à Seccional, CAA-PR e Subseção Londrina: a XI de Agosto , liderada por Cássio Lisandro Telles; e Algo Novo na OAB, liderada por Manoel Caetano Ferreira Filho. Para a CAA-PR, concorre pela XI de Agosto, Fabiano Augusto Piazza Baracat; e pela Algo Novo, Carlos Frederico Mares de Souza Filho.

Já a Subseção Londrina tem como candidatos à presidência, Vânia Queiroz, pela XI de Agosto; e Mauro Yamamoto pela Algo Novo.

Conheça abaixo as duas chapas que concorrem em Londrina e suas propostas:

XI de Agosto – Subseção Londrina

Vânia Regina Silveira Queiroz - Presidente

Mário Sérgio Dias Xavier – Vice-presidente

Edmeire Aoki Sugeta - Secretária-geral

José Carlos Mancini Júnior - Secretário-geral adjunto

Fabiano Nakamoto - Tesoureiro

Mária José Stanzani - Conselheira titular

Mônica Cesario Pereira Cotelo -Conselheira titular

Mônica AkemiIgarashi Thomaz de Aquino - Conselheira titular

Maria Lucilda Santos -Conselheira titular

Agenor Domingos LovatoCogo Junior - Conselheiro titular

SaniaStefani - Conselheira titular

Anderson de Azevedo - Conselheiro titular

Marco Henrique Damião Beffa - Conselheiro titular

Ivan Martins Tristão - Conselheiro titular

Douglas Donaldi Maranhão - Conselheiro titular

Marcos MassashiHorita - Conselheiro titular

Thiago Caversan Antunes - Conselheiro titular

Rafael Junior Soares - Conselheiro titular

Bruno Augusto Sampaio Fuga - Conselheiro titular

Jaqueline Alves Amendola Heinzl - Conselheira titular

Rafael Garcia Campos - Conselheiro titular

KaioPitsilos - Conselheiro titular

Heloisa Helena Pereira Bello - Conselheira titular

Rosangela Khater - Conselheira suplente

Maria Dirce Triana - Conselheira suplente

Ana Lúcia Arruda dos Santos Silveira – Conselheira suplente

Natasha Jashchenko de Carvalho - Conselheira suplente

Demetrius Coelho Souza - Conselheiro suplente

Fábio Fernandes Neves Benfatti - Conselheiro suplente

Fernanda Simões Viotto Pereira - Conselheira suplente

João Eugenio Fernandes de Oliveira - Conselheiro suplente

José AngeloBarruecoCerez - Conselheiro suplente

Roberto TatsujiHara - Conselheiro suplente

Ana Paula da Silva - Conselheira suplente

João Paulo Ferreira Garla - Conselheiro suplente

Danielle Baptista - Conselheira suplente

Andressa Canello Isidoro Machado - Conselheira suplente

Jair Vicente da Silva Junior - Conselheiro suplente

Propostas

1) Constante valorização do Advogado e dos honorários;

2) Exigir melhor qualidade de Ensino Jurídico e moralidade na abertura de novos cursos de Direito;

3) Defesa intransigente das prerrogativas profissionais;

4) Maior rigor nos processos éticos-disciplinares;

5) Aprimoramento profissional: cursos, palestras, seminários e eventos jurídicos;

6) Priorização do Jovem Advogado: inclusão no mercado de trabalho e na OAB;

7) Aperfeiçoamento da Advocacia Dativa;

8) Fortalecimento, ampliação e autonomia das Comissões da Subseção;

9) Comunicação ágil e constante entre OAB, Advogados, Instituições do Sistema Judiciário e Sociedade;

10) Apartidarismo que sempre foi praticado pela XI de Agosto;

11) Prosseguir na defesa do Estado Democrático de Direito.

Algo Novo na OAB – Subseção – Londrina

Mauro Shiguemitsu Yamamoto - Presidente

Mozart Garcia Oliveira - Vice-presidente

Cleusa Chimentão - Secretário-geral

Janaina Braga Norte Pereira - Secretária-geral adjunto

Mariana PiovezaniMoreti -Tesoureira

Neide AkikoFugivala Pedroso - Conselheira titular

Carlos Fernandes da Veiga - Conselheira titular

Roberto de Mello Severo - Conselheiro titular

Adriano Marroni - Conselheiro titular

Sérgio Eduardo Canella - Conselheiro titular

João Marcelo Pinto - Conselheiro titular

Clodoaldo José Viggiani - Conselheiro titular

Gustavo Munhoz - Conselheiro titular

Marco Aurélio Soares Gonçalves - Conselheiro titular

Cristel Rodrigues Bared - Conselheiro titular

Julio Ribeiro de Castro - Conselheiro titular

Hylea Maria Ferreira - Conselheira titular

Isaltino de Paula Gonçalves Junior - Conselheiro titular

Wagner lai - Conselheiro titular

Márcio Rodriguez Granado - Conselheiro titular

Larissa Ferraz de Barros - Conselheira titular

Renê Chiquetti Rodrigues - Conselheiro titular

AmabiliFlorencioCelino Borges - Conselheiro titular

Wilson Maria Sella - Conselheiro suplente

Cecilia Inacio Alves - Conselheiro suplente

Firmino Sergio da Silva - Conselheiro suplente

Luciano MatioroBarbon - Conselheiro suplente

Renata Silva Brandão - Conselheiro suplente

Leonardo Lobo de Andrade Vianna -Conselheiro suplente

Luciana Vidal Fernandes - Conselheiro suplente

Dimas José de Oliveira Junior - Conselheiro suplente

Philippe Antônio Azedo Monteiro - Conselheiro suplente

José Antonio Miguel - Conselheiro suplente

Andrea Guimarães Melatti - Conselheira suplente

Diego Demiciano - Conselheiro suplente

Rodrigo Fagundes Noceti - Conselheiro suplente

Ieda Maria Brandino dos Santos Souza - Conselheira suplente

Gustavo Veloso Costa - Conselheiro suplente

Priscylla Gomes de Lima - Conselheiro suplente

Propostas

Recuperar o protagonismo social e político da OAB (Estatuto, art. 44, I), com atuação em defesa do Estado Democrático e de Direito e instituições políticas e sociais;

Fortalecimento e defesa dos mecanismos de combate à corrupção, mediante uma atuação propositiva e fiscalizatória junto aos órgãos públicos em conjunto com entidades da iniciativa privada;

Defesa de eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal e de eleições proporcionais para todos os conselhos internos;

Defesa efetiva das prerrogativas para assegurar o pleno exercício profissional;

Atuação direta da OAB junto às instituições corregedoras nos processos envolvendo advogados e autoridades públicas, assegurando que as sessões de Desagravo Público sejam realizadas nos locais onde os fatos lesivos ocorreram ou nos locais onde se encontre a autoridade ofensora;

Solução dos obstáculos para o acesso à justiça e ao devido processo legal;

Mudança da política de gestão da OAB, dando efetiva voz a todos os advogados e advogadas, garantindo a paridade de gênero, autonomia às comissões e fim da cláusula de barreira para acesso aos cargos na Ordem;

Resgate dos valores históricos que devem permear o exercício profissional;

Valorização da advocacia jovem, com reformulação da política de anuidades e exigência do cumprimento do piso ético;

Instituição do Portal da Transparência na OAB Londrina;

Criação dos Núcleos Municipais de Atenção aos Direitos dos Advogados em cada uma das cidades que compõem a Subseção;

Promoção de ações de integração dos advogados e advogadas por meio de atividades esportivas, sociais, culturais e iniciativas de saúde;

Instituição de política permanente de formação profissional, voltada à formação inicial, gestão da carreira, aperfeiçoamento e atualização profissionais.

Benê Bianchi/Asimp