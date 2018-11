Itaipu Binacional abre processo seletivo para preenchimento de 23 vagas

São 19 vagas de nível universitário, três de nível técnico e uma de nível médio. Todas as vagas terão cadastro de reserva. Salários variam de R$ 3.190,33 a R$ 8.109,00. Inscrições abrem em 26 de novembro.

A Itaipu Binacional abriu processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas de contratação imediata. São 19 vagas de nível universitário, 3 de nível técnico e 1 de nível médio. Todas terão cadastro de reserva. Os salários-base variam de R$ 3.190,33 até R$ 8.109,00, com adicional regional de 13% para as vagas de Foz do Iguaçu. As provas acontecerão em 3 de fevereiro de 2019, em Foz do Iguaçu e Curitiba. O resultado final deve ser conhecido em 20 de março de 2019. Há cotas para pessoas com deficiência (PcD) e para pessoas negras.

As inscrições serão abertas em 26 de novembro de 2018 e poderão ser feitas até as 17h de 2 de dezembro de 2018, por meio do preenchimento do formulário no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR), responsável pela realização do processo seletivo. O edital do processo seletivo 1.009 está disponível no endereço: http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=ITAIPU2018

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 2 de janeiro de 2019, por meio do boleto bancário gerado no ato da inscrição. O valor é de R$ 67 (nível médio), R$ 78 (nível técnico) ou R$ 100 (nível superior). O edital prevê a isenção do pagamento da taxa de inscrição para casos específicos. Para mais informações, entrar em contato com processoseletivo@itaipu.gov.br.

Para o nível universitário foram abertas vagas para profissionais formados em Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Elétrica (duas vagas, sendo uma para turno de revezamento); Engenharia Eletrônica, Elétrica, de Automação ou de Telecomunicações; Engenharia Civil; Secretariado Executivo; Biblioteconomia ou Gestão da Informação; Arquivologia ou Gestão da Informação; Medicina Veterinária; Engenharia Florestal; Zootecnia; Agronomia ou Engenharia Agronômica; Farmácia e Bioquímica; Pedagogia; Psicologia; Ciências Biológicas ou Ecologia; Geografia; e Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo (fotógrafo).

Em relação ao nível técnico, as vagas são para Técnico em Hidrologia; Técnico em Mecânica ou Eletromecânica e Técnico em Agropecuária, Agrícola, Florestal ou Ambiental. A vaga de nível médio é para o cargo de Almoxarife.

Renovação do quadro

Em 2006, a Itaipu implantou o processo seletivo para democratizar o ingresso à empresa. De lá para cá, este meio de contratação foi responsável por renovar 75% do quadro funcional da organização. O processo seletivo se assemelha ao concurso público, mas não recebe este termo devido à natureza jurídica peculiar da Itaipu, que não é uma estatal, mas uma binacional regida por um tratado internacional assinado por Brasil e Paraguai.

O último processo seletivo aconteceu em agosto de 2017, com a participação de 80% dos 11.456 inscritos no dia da prova. Na ocasião estavam em disputa 12 vagas em cargos com formação universitária, técnica e ensino médio, incluindo o preenchimento de cadastro reserva.

Asimp/Itaipu Binacional