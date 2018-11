Procon-LD realiza o primeiro mutirão de renegociações de dívidas com instituições de ensino

As instituições oferecem aos consumidores até 50% de desconto nas multas e juros

O Núcleo Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor (Procon-LD) realizará, de 19 a 23 de novembro, o primeiro mutirão de renegociações de dívidas com instituições de ensino. A ação, feita em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Norte do Paraná (SINEPE), tem por objetivo chegar a conciliações. Será na Rua Mato Grosso, 299, região central de Londrina.

No total, 80 universidades e escolas estarão participando das renegociações. Os interessados deverão comparecer ao Procon e preencher um questionário descrevendo: as informações pessoais e do núcleo familiar, a situação atual da dívida, a quem está devendo bem como o seu débito, e, por fim, a situação particular junto aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, CADIN, entre outros).

Segundo o coordenador do Procon, Gustavo Richa, o órgão está com grandes expectativas para as renegociações. “Esse é o primeiro mutirão em parceria com o SINEPE. As instituições oferecem aos consumidores até 50% de desconto nas multas e juros. É uma ótima oportunidade para renegociar as dívidas pendentes com elas”, salientou.

No mês passado, em parceira com a Febraban, o órgão fez o primeiro mutirão de renegociações com os bancos, o qual chegou a atender mais de mil consumidores.

A lista completa com o nome das instituições está disponível no site do Procon - http://www.londrina.pr.gov.br/ (acesso fácil, órgãos públicos, Procon-LD) e também no canal de atendimento do órgão - https://www.facebook.com/ProconLd/

O Procon atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com retirada de senhas até as 13 horas. Outros atendimentos são feitos pelo número 151, ou pelo e-mail: procon@londrina.pr.gov.br

N.Com