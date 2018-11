Economia Solidária lança coleção de Natal

População poderá adquirir produtos para decoração e alimentos típicos para as festas de fim de ano

Restando apenas cinco semanas para a chegada do Natal, os consumidores começam a pensar em presentes para dar a seus familiares e amigos queridos. Uma opção sustentável e solidária pode ser encontrada no Programa Municipal de Economia Solidária, que lançará a coleção de produtos natalinos na próxima terça-feria (20), às 10 horas, no Centro Público, situado à Avenida Rio de Janeiro, 1.278 esquina com a Avenida Juscelino Kubitscheck.

Os interessados em conferir os produtos encontrarão os tradicionais panetones e chocotones, licores, café, bolachas e bombons decorados, pão de mel, além de diversos artesanatos e enfeites voltados ao tema de Natal, como bonecos de Papai Noel, guirlandas, guardanapos, árvores de Natal decoradas, panos de prato, velas enfeitadas, jogo americano para mesa, cobre-bolos, entre outros. Os clientes também poderão montar uma cesta natalina com os produtos que estarão à disposição para venda.

O objetivo da solenidade é divulgar à população em geral os produtos dos 60 empreendimentos econômicos e solidários da zona urbana e rural de Londrina. Atualmente, eles fazem parte do programa municipal que estimula o desenvolvimeno da economia solidária, fomentando uma nova forma de comercialização pautada na cooperação, na solidariedade e na autogestão.

Além dos produtos vinculados à coleção de natal 2018, os consumidores encontrarão mercadorias produzidas durante o ano inteiro como artesanatos e confecções. Todos são exclusivos, feitos para a comercialização no programa seguindo princípios diferentes do comércio tradicional, visto que a finalidade não é obter lucro, mas trabalhar desde a produção, distribuição, comercialização e consumo em forma de autogestão.

O Programa Economia Solidária é conduzido pela Prefeitura de Londrina que, através da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Congregação das Irmãs da Pequena Missão para Surdos fornece apoio técnico, assessoria e capacitação à produção e comercialização de uma enorme gama de produtos.

Horário de funcionamento

O Centro Público de Economia Solidária funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Há também a Casa da Economia Solidária- Café e Arte, que fica na Praça 7 de Setembro, próximo à Sercomtel. Esta funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Ana Paula Hedler/NC/PML