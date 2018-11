Campeã de nado sincronizado, Taianna Barroso representa o Ceará no Musa do Brasileirão 2018

A torcida do Ceará, time mais tradicional de Fortaleza, está vibrando com a beleza e simpatia de sua nova musa, Taianna Barroso. A personal trainer, que já foi campeã brasileira de nado sincronizado, agora tem uma nova missão: faturar o título de Musa do Brasileirão 2018 representando o seu time de coração.

Apesar de já ter vencido competições nas piscinas, esse é o primeiro concurso de beleza que a loira participa. Depois de uma sessão de fotos, Taianna aproveitou para compartilhar um pouquinho do que mudou em sua vida depois de ser anunciada musa.

“Estou vivendo um sonho. O concurso me deu energia para encarar a vida de uma forma ainda mais intensa. O ritmo do meu dia mudou completamente, inclusive os meus treinos. Estou fazendo 3 treinos diários, 6 dias por semana. Sou adepta de um estilo de vida saudável, é uma paixão mesmo. O objetivo de vencer o concurso só me incentivou a me dedicar ainda mais. Estou dando meu máximo para chegar na final com um shape impecável”, revelou.

Taianna considera seu histórico como ex-atleta e campeã nacional de nado sincronizado uma vantagem no momento de preparação. “Acho que a disciplina e a capacidade de concentração de um atleta podem sim fazer a diferença. Quando treinava, eu entrava na piscina sabendo que meu desempenho teria que ser melhor do que no dia anterior. Estou acostumada a me superar e é isso que venho fazendo desde que entrei no concurso”, explica.

Com pouco mais de duas semanas para a final do concurso, a ansiedade da musa é inevitável. “A repercussão nas minhas redes sociais realmente me surpreendeu. Até mesmo meus familiares, amigos e alunos me cobram. Isso é uma coisa nova, ainda estou aprendendo a lidar”, confessa. “Eu tento encarar essa cobrança como uma coisa positiva. Estou muito focada na minha preparação”, garantiu.

