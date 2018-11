Modelo Jéssica Santtos posa para campanha publicitária no México

Jéssica Santtos está com tudo na volta para os catálogos e passarelas após pausa na carreira. Recuperada a boa forma, a modelo será estrela de uma campanha publicitária de moda praia para uma grife brasileira. Morena, sensual, dona de uma beleza tipicamente brasileira, a beldade está feliz com a nova fase e os trabalhos que estão surgindo no México, país que está morando atualmente.

“Fiquei muito tempo parada me dedicando aos cuidados com a minha filha e a minha vida pessoal. Estou voltando com tudo, com convites e cheia de projetos para essa nova fase da minha vida e carreira. Senti muita falta das passarelas, de posar, de fazer o meu trabalho”, revelou a top brasileira.

Questionada sobre o recomeço bem no final do ano, ela foi bem direta e contou sobre o que a fez tomar a decisão de voltar ao trabalho exatamente agora.

“Quero encerrar o ano com tudo encaminhado para o próximo, não vou deixar para 2019 o que eu já posso fazer agora. Ano que vem eu já quero começar o ano bombando, me destacando novamente no mercado e fazendo novos voos”, contou.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

