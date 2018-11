Receitas: Pão de Alho

Ingredientes:

3 pãezinhos franceses amanhecidos

4 colheres de sopa de alho triturado ou amassado

1 xícara de chá de manteiga ou margarina

Queijo parmesão ralado para polvilhar

1 colher de sopa de azeite

Modo de Preparo:

Preaqueça a fritadeira elétrica a 200ºC, até que luz verde acenda. Misture a manteiga ou margarina com o alho e reserve. Como o auxílio de um pincel, passe o azeite sobre os pãezinhos. Corte os pãezinhos em fatias, mas sem separá-los por completo, e distribua a pastinha de alho nas cavidades, por igual. Feche os pãezinhos, polvilhe com o queijo parmesão ralado e coloque-os na cesta da fritadeira elétrica. Programe o TIMER para 10 minutos e acerte a temperatura para 180ºC. Ao final do tempo, seus pães de alho estarão prontos para servir.

DICAS: Utilize outros recheios como manteiga com ervas ou pimenta calabresa moída.

(mondial.com)