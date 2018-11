Receitas: Taça Cremosa de Limão com Chocolate

Ingredientes:

2 embalagens de Biscoito Mousse Sabor Limão Isabela

5 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de açúcar

1 lata de creme de leite

Raspas e suco de ½ limão peneirado

Para a cobertura de chocolate

- 200g de chocolate ao leite

- 1 lata de creme de leite

Preparo:

Comece preparando o creme de limão:

- Leve ao liquidificador o leite, açúcar, os biscoitos de uma embalagem e bata até envolver bem todos os ingredientes. Leve ao fogo médio e mexa até engrossar. Retire do fogo, acrescente o suco e as raspas de limão, creme de leite, mexa delicadamente e reserve.

- Em uma tigela pequena, junte os biscoitos da outra embalagem, pique grosseiramente e reserve 10 biscoitos para decorar as taças.

Prepare a cobertura de chocolate:

- Derreta o chocolate ao leite no micro-ondas em potência média por 2 minutos, acrescente o creme de leite, mexa bem até formar um creme liso e reserve.

Monte as taças da seguinte forma:

- Creme de limão, biscoito picado e cobertura de chocolate. Leve à geladeira por 2 horas, decore com o biscoito e sirva a seguir.

(www.isabela.com.br)