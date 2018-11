Receitas: Lasanha de Camarão

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola média picada

½ xícara (chá) de vinho branco seco

3 latas de tomate pelado

1 colher (sopa) de ervas de provence (secas)

sal a gosto

pimenta vermelha, sem sementes e picadinha, a gosto

1 embalagem Lasanha Isabela (200 g)

500 g de camarão fresco, sem casca e limpo

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

- Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue a cebola. Junte o vinho, todo o conteúdo das latas de tomate pelado e tempere com as ervas, o sal e a pimenta. Deixe ferver em fogo baixo por 2 minutos, acrescente os camarões e cozinhe por mais 1 minuto.

- Em um refratário retangular médio (20 X 30 cm) espalhe um pouco do molho e intercale camadas de massa e molho, sendo a última camada de molho. Polvilhe o parmesão e cubra com papel-manteiga.

- Leve ao micro-ondas, potência alta, por 5 minutos. Deixe descansar por mais 5 minutos dentro do micro-ondas e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

(www.isabela.com.br)