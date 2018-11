Receitas: Torradas com Creme de Palmito

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola média picada

1 dente de alho picado

1 vidro de palmito picado (300 g drenado)

2 tomates sem sementes e picados

¼ xícara (chá) de azeitonas verdes picadas

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de leite

sal a gosto

3 colheres (sopa) de salsa picada

1 embalagem de Torrada Integral Isabela (160 g)

Preparo

- Em uma frigideira aqueça o azeite, frite a ebola e o alho. Refogue rapidamente o palmito, acrescente os tomates e as azeitonas.

- À parte, dissolva a farinha de trigo no leite e junte ao refogado. Tempere com o sal e, cozinhe sem parar de mexer, até obter um creme mais encorpado. Desligue o fogo e misture a salsa.

- Sobre cada torrada coloque uma porção do creme e sirva imediatamente.

Rendimento: 16 torradas

Tempo de Preparo: 40 minutos

(www.isabela.com.br)