Pastoral da Sobriedade se reúne na Canção Nova para celebrar 20 anos

Dom Antônio Fernando Brochini, bispo responsável pela Pastoral, preside a missa de abertura do evento na sexta-feira (16), às 20h, no Santuário do Pai das Misericórdias

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (Av. João Paulo II, s/n, bairro: Alto da Bela Vista - Cachoeira Paulista - SP), recebe neste fim de semana (16 a 18/11), o Acampamento da Pastoral da Sobriedade, com o tema: “Festejando 20 anos da Sobriedade” e o lema: “Pois este teu irmão estava morto e reviveu.” (Lc,15-24).

Há 20 anos, a Igreja Católica no Brasil, por meio da Pastoral da Sobriedade, realiza trabalhos de prevenção ao uso de drogas e recuperação de pessoas que possuem alguma dependência química.

O Acampamento tem início com a missa na sexta-feira (16), às 20h, no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida por Dom Antônio Fernando Brochini, bispo da Diocese de Itumbiara (GO) e responsável nacional pela Pastoral.

A coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade, Ana Martins Godoy, e os assessores da Pastoral: padre João Roberto Ceconello, Fernando Barbosa Silva, e Luiz Antônio Bortolin e Mônica Bortolin, farão palestras ao longo da programação de sábado (17) e domingo (18).

No sábado, às 21h, o padre salesiano João Carlos Ribeiro faz show com as músicas do seu novo CD “Amor Imenso”. São esperados 10 mil peregrinos durante os três dias de Acampamento. Toda programação será no Rincão do Meu Senhor, apenas as missas serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias.

Consumo de drogas e trabalho da Pastoral

O Relatório Mundial de Drogas 2018 do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (Unodc) aponta que o mundo nunca produziu tanta cocaína nem tanto ópio quanto hoje. Ao menos 25% da população brasileira está, direta ou indiretamente, sofrendo com os efeitos do consumo de drogas, conforme site da Pastoral da Sobriedade.

A Pastoral foi criada em 1998, durante a 36ª Assembleia dos Bispos do Brasil e já capacitou mais de 42 mil agentes e mais de oito milhões de atendimentos registrados desde o início da Pastoral. Outras informações no site: www.sobriedade.org.br/

Canção Nova/Asimp