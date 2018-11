Two Tricks: Skatistas disputam campeonato dentro do Festival Alternativo de Londrina

A competição é organizada pelo skatista Rogério Febem, que está no RJ tentando uma vaga no time olímpico de 2019

Cerca de 60 skatistas, de diversas regiões do País, se reúnem neste sábado (17) para a quarta edição do Two Tricks, campeonato organizado pelo esportista Rogério Febem.

A disputa será na modalidade street, ou seja, com estrutura que simula obstáculos encontrados no meio urbano e que possibilitem manobras. “Teremos uma pista bem diferente, com obstáculos que simulam os mesmos encontrados nas ruas, garantindo uma melhor performance do skatista. Então se preparem pra um grande show de manobras”, destaca Febem.

E o mais interessante é que a competição ocorre dentro do Festival Alternativo de Londrina, evento que reúne 35 atrações musicais no Parque de Exposições Ney Braga. Entre os artistas que se apresentam no festival estão grandes nomes da música nacional, como Marcelo D2, Mano Brown, Raimundos, Chyntia Luz e CPM 22.

Os competidores do Two Tricks são todos da categoria amadora. Mas serão avaliados por juízes que são skatistas profissionais, como Willian Seco, Lindolfo Oliveira e Roberto Jr. Moreira.

Já o mestre de cerimônias do campeonato será o skatista Lucas Bonilha. Ele vai substituir o organizador, Rogéri Febem, que está no Rio de Janeiro, para disputar a final do “Oi Stu Open”, etapa que vale vaga para o time olímpico de 2019.

Durante o Two Tricks os atletas precisam fazer uma sequência de duas manobras (linhas). As 10 melhores linhas vão para a final, onde serão escolhidas e premiadas as três melhores.

A premiação do evento será feita com itens das marcas patrocinadoras. São R$ 6 mil em produtos, divididos entre os três primeiros colocados. “O evento é muito importante para reunir os skatistas de varias regiões e movimentar a cena do skate aqui no norte do Paraná. Se preparem pra uma grande festa e um evento com um alto nível de manobras”, declara Rogério Febem.

O Festival

A sexta edição do Festival Alternativo de Londrina será realizada no dia 17 de novembro no Parque de Exposições Ney Braga e vai reunir 35 atrações musicais. Entre elas estão artistas reconhecidos na cena musical nacional, como Marcelo D2, Mano Brown, Cynthia Luz, Raimundos e CMP 22.

Também haverá a participação de muitas bandas londrinenses, como Aminoácido, Abacate Contemporâneo e Hellway Patrol.

Já os fãs da música eletrônica vão poder curtir dezenas de dj’s nacionais e internacionais, como D-Nox e DJ Mau.

