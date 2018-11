Prefeitura de Londrina abre edital para Residência Médica

Inscrição do Processo Seletivo encerra dia 2 de dezembro e pode ser feita pelo endereço eletrônico www.londrina.pr.gov.br

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Saúde e da Comissão de Residência Médica (COREME), abriu inscrição do Processo Seletivo para Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade do Município de Londrina/PR. A inscrição pode ser feita por portadores de diploma médico ou alunos cursando o último ano de Medicina, até o dia 2 de dezembro, pelo www.londrina.pr.gov.br. O valor da inscrição é de R$ 150,00.

Estão previstas seis vagas, de acordo com o edital, e as mesmas são credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, sendo as bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde – Programa Pró-Residência. Os Cursos de Residência Médica têm característica de pós-graduação, sob a forma de treinamento em serviço.

A diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, Rosilene Aparecida Machado, explicou que, com essa residência, o profissional de medicina estará em contato com a comunidade para compreender as necessidades e conseguir corresponder de forma adequada à população. “Essa residência faz com que o profissional crie vínculos e apoie a população nos problemas da comunidade, conseguindo identificar a melhor forma de cuidar da saúde. A população vai poder receber um médico mais próximo e preparado, que consiga entender a sua realidade”, afirmou.

O Processo de Seleção consistirá em duas fases: 1ª Fase – Prova Objetiva com 50 questões de caráter eliminatório e classificatório, distribuídas nas especialidades de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Geral e Medicina Preventiva e Social; 2ª Fase – Prova de Análise de Curriculum vitae e Arguição do Curriculum vitae.

As provas objetivas serão realizadas em Londrina, no dia 16 de dezembro, em horário e local a ser informado no Cartão Informativo do candidato, disponibilizado a partir do dia 12 de dezembro. Os currículos deverão ser entregues no mesmo dia e local de aplicação da prova objetiva. A divulgação do Edital de Convocação para a Arguição de Curriculum vitae, com o local e o horário de avaliação de cada um dos candidatos, será disponibilizado, no dia 10 de janeiro, no endereço eletrônico www.londrina.pr.gov.br e no Jornal Oficial do Município de Londrina, com previsão para os dias 14 e 15 de janeiro.

A publicação do resultado final está prevista, de acordo com o edital, para o dia 25 de janeiro de 2019, no endereço www.londrina.pr.gov.br e no Jornal Oficial do Município. O edital Nº 007/2018, com todas as informações, está disponível no portal da prefeitura, pelo endereço www.londrina.pr.gov.br. Para acessá-lo, basta clicar no banner disponível na página inicial.

N.Com