Com presença de campeão mundial, abertura dos 7º PARAJAPS é celebrada em Londrina

A cidade de Londrina voltou a reviver o clima de competição. Após sediar a fase final do 61o Jogos Abertos do Paraná (JAPS), em setembro, a noite da quarta-feira (14) ficou marcada pela cerimônia de abertura da sétima edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS). No Ginásio Vicente Rijo os atletas que vieram representar seus municípios no evento realizaram o desfile das delegações para o público e autoridades presentes. Outro ato marcante da cerimônia foi o acendimento da pira olímpica pelo atleta campeão mundial Igor Tofalini e o juramento do atleta, realizado pela campeã brasileira Brenda Fernandes.

Os PARAJAPS serão realizados entre os dias 15 e 18 de novembro e contarão com a presença de 1.312 atletas, que estarão representando 43 municípios. Com a presença de organizadores, arbitragem e dirigentes, são estimados mais de 1.500 participantes. As disputas serão divididas em 16 modalidades, sendo elas: atletismo, basquetebol em cadeiras de rodas, bocha adaptada, goalball, golf 7, handebol em cadeira de rodas, handebol – deficiência intelectual, natação, parabadminton, paracanoagem, paraciclismo, parataekwondo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, vôlei sentado e xadrez.

A emocionante abertura dos 7º PARAJAPS empolgou o presidente da Fundação de Esportes do município de Londrina, Fernando Madureira, que esteve representando o prefeito Marcelo Belinati. “Com essa abertura linda, com o verdadeiro sentimento do esporte e do paradesporto, nos sentimos muito honrados. Agradecemos ao secretário João Barbiero, e a governadora Cida Borghetti pela credibilidade e por acreditar em Londrina. E principalmente, ao Marcelo Belinati, que não mediu esforços para a realização deste evento”, fala Madureira.

Sede de mais uma grande competição do estado, a expectativa dos organizadores é, de novamente, entregar um excelente evento. “Queremos receber muito bem os atletas, dar um conforto a eles, realizando um bom evento”, destaca Fernando Madureira.

O fogo simbólico dos PARAJAPS foi trazido pelo campeão mundial Igor Tofalini. O londrinense conquistou o título na prova de 200 metros da V1, na categoria VL2, em Montemor-o-Velho, em Portugal. “Acabei de chegar da Europa onde fui campeão mundial. Estou muito realizado por esta conquista, estou há cinco anos na modalidade e graças a Deus fui honrado com esta linda vitória. Vou continuar na caminhada agora já mirando Tóquio 2020”, destaca o competidor que almeja as paraolimpíadas.

Natural de Londrina, o competidor teve a honra de conduzir a tocha com o fogo simbólico pelo ginásio e depois acendeu a pira olímpica. Honrado pelo convite, Tofalini destaca a importância de poder compartilhar com novos competidores o sonho das grandes vitórias. “Me sinto orgulhoso de poder contribuir, e também poder ser espelho para alguns que estão começando. Aqueles que almejam conquistas maiores, podem ver que eu saí daqui de Londrina e consegui, então todos podem alcançar também”, reforça o competidor.

A campeã brasileira de paracanoagem 2018, 200m e 500m, Brenda Fernandes de Almeida foi a convidada para realizar o juramento do atleta na cerimônia de abertura dos 7o PARAJAPS. A londrinense que se dedica a este esporte há dois anos, se sente orgulhosa por poder representar o momento. “Eu me sinto totalmente honrada por estar participando do juramento, é muito gratificante e estou feliz”, conta a competidora que está em preparação para o Campeonato Sul-Americano, que será realizado no próximo mês na Argentina.

Em sua segunda participação nos PARAJAPS, Brenda espera repetir os feitos do ano passado. Em sua estreia na competição, a atleta faturou dois ouros. “Fiquei em primeiro lugar nos 200m e nos 500m, estou aqui novamente para continuar no lugar mais alto do pódio”, completa a atleta que destaca o valor da competição. “É de extrema importância, pois além de promover a inclusão, também mostra que somos capazes, e isso é muito importante para nós”, finaliza Brenda.

As competições dos 7º PARAJAPS tiveram início ontem quinta-feira (15), em Londrina.

Os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Turismo com apoio do município de Londrina.

Guilherme Becker e Riana Carvalho/Asimp