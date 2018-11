Tiro de Guerra promove cerimônia alusiva ao Dia da Bandeira

Solenidade terá homenagens a membros da sociedade civil, hasteamento de bandeira e hinos nacionais

O Tiro de Guerra (TG) de Londrina realiza, na próxima segunda-feira (19), às 11h30, uma cerimônia de homenagem ao Dia da Bandeira. O cronograma inclui o tradicional hasteamento da bandeira nacional e, em seguida, será executado o Hino à Bandeira. Ainda haverá a queima de bandeiras inservíveis e homenagens a personalidades londrinenses. O evento será na sede do TG, localizada na Avenida Salgado Filho, 1.334, Jardim Califórnia. O Dia da Bandeira é comemorado nacionalmente no dia 19 de novembro.

Na solenidade, a bandeira não será hasteada às 8 horas, como de costume, e sim ao meio dia, conforme determina a Lei 5.700/1991. A abertura será feita com a Canção dos Expedicionários e o Hino à Bandeira do Brasil. Em seguida, acontece o hasteamento do Pavilhão Nacional e o desfile dos atiradores e de carros da Segunda Guerra Mundial.

Segundo o chefe de instrução do Tiro de Guerra, subtenente Silvio Antonio Barreto, a comemoração deve reunir cerca de 1.200 pessoas. Ele disse que os atos cívicos do Dia da Bandeira são importantes para promover a valorização dos símbolos nacionais. “A cerimônia é muito importante para mobilizar os atiradores e também a sociedade civil, fortalecendo a cidadania. Uma nação forte tem tradições e sentimentos civis de patriotismo”, afirmou.

Homenagens

Outra atração será a entrega das “Medalhas de Mérito do Tiro de Guerra” a personalidades que colaboram com as atividades da instituição e formação dos atiradores e monitores. São elas o secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki; o vereador Douglas Carvalho Pereira, o Tio Douglas; a pedagoga londrinense Luciana de Souza Neves Nascimento; o cidadão condecorado pelo Exército Oezir Marcelo Kantor e sua esposa Márcia Prado Kantor.

Serão homenageados, ainda, com diploma de “Amigo do Tiro de Guerra” o instrutor das escolas de formação e capacitação de vigilantes, Alcídio Carlos Gonçalves de Aguiar e o investigador da Polícia Civil do Paraná Kenedy de Brito. Receberão também diplomas e medalhas os atiradores do Tiro de Guerra que se destacaram nas competições de tiro e aptidão física.

