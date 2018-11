Agrobit Brasil em Londrina

Evento no Parque Ney Braga traz ampla programação abordando as possibilidades do uso da tecnologia no agronegócio

Londrina irá sediar um dos maiores eventos de tecnologia direcionada ao agronegócio realizado no Estado amanhã e quarta-feira, dias 20 e 21, no Parque de Exposições Ney Braga. Será a primeira edição do Agrobit Brasil 2018, criado para debater, apresentar e aproximar os produtores rurais e players do agronegócio à tecnologia e informações disponíveis nesta área. Com uma intensa programação, o Agrobit Brasil terá vários eventos ocorrendo paralelamente, em espaços distintos,e abraçando vertentes variadas e capazes de atender às mais diversas necessidades de conhecimento do público participante. Ainda há tempo para que os interessados se inscrevam. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira, dia 19, pelo site www.agrobitbrasil.com.br.

A programação será aberta amnhã, dia 20 de novembro, com todas as startups selecionadas já a postos no espaço Smart Farm (Via Rural), a partir das 8 horas. Também às 8 horas, terão início o curso Senai de Cozinha Experimental, na Smart Farm, tendo os pescados como ingrediente; e o cuso de Uso de Drones na Agropecuária, com o instrutor Thamylon Camilo Dias, diretor comercial na Solution Agroflorestal. Os dois cursos prosseguem no dia 21.

A abertura oficial do Abrobit 2018 está marcada para 9 horas, na Arena AgroFuturo (Recinto José Garcia Molina), seguida de palestras de Gil Giardeli, professor e difusor de conceitos e atividades ligados à inovação, com o tema “O Futuro chegou ao Campo”; de José Paulo Molin, da Esalq-USP, sobre “Agricultura de Precisão e o novo cenário agrícola”.

Na Arena Agroinovação (Recinto Horácio Sabino Coimbra), a programação começa 10 horas, com painel sobre “Agricultura Digital e visão de produtores de culturas anuais”. Participam como moderador Guy Tsumanuma, produtor/Smart Value Investiment, e como debatedores Maurício Nicocelli Neto, da Monagri Consultoria; Luimar Luiz Gemi, produtor e presidente do Sindicato Rural de Sorriso-MT; e Richard Franke Dijkstra, produtor do Paraná.

Ainda no período da manhã, haverá oficina de Lego/Robô, ministrada pelo Senai, das 9h30 às 12 horas, na Casa do Criador; e o painel Tecnologias e Sistemas para o Agronegócio, conduzido pelo Senai, na Arena AgroInovação.

No período da tarde, a partir das 13h30, para a Arena AgroFuturo estão agendadas palestras sobre “Transformaçao Digital do Agronegócio”, com Fernando Martins, da FM Digital; “transição para decisões em agricultura (digital): tecnologias emergentes no campo e desafios”, com Dr. Lav R. Khot, da Washington State University; e “Produzindo com I.A. do espaço - a mudança de paradigma que faltava”, com Fábio Teixeira, fundador da Hypercubes, responsável por um satélite autônomo capaz de monitorar com precisão o solo.

Na Arena AgroInovação, também a partir das 13h30, acontece o painel Interação Universidade-Empresa para a Inovação, com o case da Lar Cooperativa Agroindustrial, apresentado por Márcia Pessini, gerente da Área de Gestão da Qualidade e Ambiental; Lei de Inovação e suas aplicações, com moderação da professora doutora Cristianne Cordeiro Nascimento, e participação de Juliana Crepalde, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),e de Tatiana Fiuza, da Vlinder - Estratégias para Inovação.

Das 14 às 16 horas, serão realizados os pitches, do Sebrae Like a Farmer, na área de Exposição. Na Arena AgroFuturo, a partir das 16h10, será realizado o painel “Quais são os grandes desafios para iniciar o uso das tecnologias digitais no campo?”, com o moderador Pedro Magalhães (ABPSAP) e participação como debatedores de Roberson Marczak (ADAMA), Rogério Raposo (Cooperativa Integrada) e Rodrigo Yoiti Tsukahara (Fundação ABC). No mesmo espaço, das 17h30 às 18 horas, será feita apresentação de modelo de Gestão de Israel, por Itzahak Tsahi Reich.

Na Arena Agroconexão, a partir das 16h10, o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná, George Hiraiwa, modera o painel “Quais são os grandes desafios para iniciar o uso das tecnologias digitais no campo?”, que contará com a participação de Sérgio Marcus Barbosa (ESALQTEC), Daniel Latorraca (AGRIHUB Cuiabá, MT), Nivaldo Benvenho (SRP GO), e Eduardo Menezes Barbosa( AGROSTART).

Em seguida, haverá o painel “Visão dos fundos de investimento para o cenário do Agronegócio” , moderado por Lucas Ferreira Lima (Sebrae) e participação de Marcel Malczewski (M3 Investimentos), Maíra Rabelo (LM Ventures) e Guy Tsumanuma (Smart Value Investiment).

Programação do dia 21

O Agrobit Brasil 2018 já estará com as portas abertas a partir das 8 horas do dia 21 de novembro, com a exposição das startups na Smart Farm e, novamente, o curso Senai Cozinha Experimental e o curso de Drones.

Também com início às 8 horas e término às 18 horas, será realizado o Fórum BRAFRAGRI – Encontro Brasil França, na Arena Agroinovação.

Na Arena AgroFuturo, acontecem, a partir das 8h30, palestra sobre “ Central de Monitoramento Remoto e Conectividade”, com Helton Silva, da John Deere; seguida de palestra sobre “Controle Localizado de Ervas Daninhas – Benefícios e Desafios da Técnica”, com Mateus Tonini Eitelwin, da Smart Agri; “Soluções para Digital Farmin , com André Salvador, da BASF/Xarvio; e sobre o “Uso de imagens e sensores em sistemas de produção”, com Marcos Rafael Nanni, da Universidade Estadual de Maringá. Ainda na Arena AgroFuturo, das 11h às 12 h, será realizado o painel “Rastreabilidade no campo e na pecuária”, sob moderação da Genesis Group e participação de Roberto Miyano Neto (CEPTIS) e Guilherme Costa (Bart Digital).

Na Casa do Criador, a partir das 8h30 até 18 horas, a Ocepar conduz o Fórum de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Após o almoço, o Agrobit Brasil entrará na reta final, mas com muita coisa ainda na programação. A partir das 13h30 até 14 horas, haverá a palestra “Inovação, ciência e agricultura”, ministrada por Cleber Oliveira Soares, diretor-executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa; seguida de painel sobre Conectividade no Campo, mediado por Tsen Chung Kang (Fatec Pompeia, SP) e participação de Fabrício Lira Figueiredo (CPqD Telecomunicações) e Guilherme Correa (Ministério da Ciência e Tecnologia).

Na Arena AgroConexão, estará ocorrendo os pitches do Sebrae Like a Farmer. E na Arena AgroFuturo, das 15h50 às 16h20 haverá a palestra “Inovações da consolidação dos Sistemas de Produção Agropecuários” , com Leonardo Menegatti (InCERES). Logo em seguida, a palestra será sobre “Propriedade e segurança dos dados, com Ana Paula Bialer (Bailer Falsetti Associados). Ainda na Arena AgroConexão, com início previsto para 16:50, será realizada a palestra Imagem e Perspectivas de mercado internacional do Agronegócio Brasileiro, por Eduardo Augusto Gradiz Filho (COFCO International); e a última palestra do dia, antes da solenidade de encerramento, será com o tema “Futuro: o que esperar? Watson Inteligência artificial no Agro, ministrada por Sérgio Gamma, da IBM.

Toda a programação do evento, realizado pela Sociedade Rural do Paraná, F&B Eventos, Sebrae Paraná e Londrina Convention Bureau pode ser conferida no site WWW.agrobitbrasil.com.br.

Asimp/ Agrobit Brasil