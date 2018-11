Empresas da região levam produtos e inovações para Feira Medica na Alemanha

A feira é o maior evento do mundo em produtos e inovações para a área da saúde

Londrina esteve bem representada na Alemanha durante a Feira Medica, maior evento de produtos e inovação para a área da saúde no mundo. A feira tem 6 mil expositores de 70 países e recebeu cerca de 130 mil visitantes, de mais de 100 nações, entre os dias 12 e 15 de novembro.

A Indusbello – indústria londrinense de materiais odontológicos, aproveitou a feira para consolidar contatos no exterior. “É a nossa sétima participação na feira e cada vez trazemos uma novidade. Desta vez, a novidade é uma marca de customização em instrumentais cirúrgicos e outros itens. Estamos apostando mais porque ampliamos a linha de produtos. Temos vários contatos feitos da América Central, América do Sul, Japão, Egito e vários outros países”, comenta o representante da empresa, Eduardo Rodrigues.

A empresa também esteve na Feira Hospitalar no Brasil, em maio, no estande Polo da Saúde de Londrina, ao lado de outras dez empresas – uma iniciativa do Sebrae PR e SALUS (Saúde Londrina União Setorial). “Fruto da parceria com o Sebrae e Salus na Hospitalar, tivemos um contato muito importante, que irá importar toda nossa linha para o Japão, com cerca de mil distribuidores. Esperamos ter uma grande participação nesse mercado, pois percebemos a demanda”, avalia.

Localizada em Ibiporã, a Seven Tecnologia (Nexfill) levou um produto inovador para expor na feira pela primeira vez. Trata-se do Nexfill, uma película de biocelulose usada para o tratamento de feridas especiais como queimaduras ou lesão por pressão. “Viemos à feira com o intuito de expandir nosso mercado no exterior, uma vez que os curativos com alta performance são muito bem vistos aqui na Europa, Estados Unidos e outros países. Por se tratar de um produto biotecnológico, precisamos de formadores de opinião para poder avançar no mercado. É um mercado muito competitivo, mas acreditamos muito no nosso produto, porque os resultados para o tratamento de ferida e cicatrização são espetaculares”, destaca Renan Rambalducci, representante da marca.

Mais empresas internacionalizando

A consultora do Sebrae-PR, Simone Shavarski, também esteve em visita técnica ao evento e conta que a ideia é oportunizar que, nos próximos anos, mais empresas londrinenses estejam presentes na Feira Medica na Alemanha. Segundo ela, as empresas vêm buscando a internacionalização e já estão ganhando espaço no mercado externo. “A experiência que tivemos ao levar as nossas empresas para a Hospitalar no Brasil, nos mostrou que o mercado também no exterior tem demandas importantes que as empresas da nossa região podem atender, competindo de igual para igual com as empresas de outros países. Temos várias empresas com produtos diferenciados. A Indusbello e a Seven Tecnologia são exemplos claros disso”, considera.

Asimp/Sebrae