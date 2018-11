Escola de Londrina recebe prêmio Darcy Ribeiro 2018 nesta terça-feira (20)

Premiação valoriza trabalhos ou ações de destaque na defesa e na promoção da educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (20), às 15h, no Salão Nobre, a solenidade de entrega do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2018. A premiação é concedida anualmente, com entrega de diploma de menção honrosa e outorga de medalha com a efígie de Darcy Ribeiro, a três personalidades e/ou entidades cujos trabalhos ou ações mereceram especial destaque na defesa e promoção da educação no Brasil.

Confira as entidades premiadas:

§ Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) - Fundado em 1986, reúne e promove a integração das secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal;

§ Escola Mundo do Balão Mágico, de Londrina (PR) - Oferece programa de educação infantil com resultados surpreendentes, devido a uma metodologia inovadora aplicada desde 2011. Os objetivos de alfabetização traçados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o fim do 2º ano são alcançados na escola paranaense na metade do 1º ano.

§ Unidade Escolar Augustinho Brandão, localizada em Cocal dos Alves (PI) - É a única escola de ensino médio do município – de 6 mil habitantes – que superou deficiências, falta de estrutura e pobreza. A avaliação semanal é uma das estratégias que a escola encontrou para se manter no topo: seus alunos são recordistas em medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) e têm ótimos resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Prêmio

Ex-senador, o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) foi um dos fundadores da Universidade de Brasília (UnB). No seu último ano de vida, dedicou-se especialmente a organizar a Universidade Aberta do Brasil, com cursos de educação a distância; e a Escola Normal Superior, para a formação de professores de 1º grau.

Ascom/Câmara Deputados