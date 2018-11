Evento gratuito sobre empreendedorismo acontece na próxima quarta-feira no Shopping Aurora

Na próxima quarta-feira (21), às 19h, no Auditório do Shopping Aurora, acontece I Empreender, um evento gratuito promovido pela Escola de Negócios das Faculdades Londrina e pela Empresa Junior de Administração Norte Soluções Empresariais.

Haverá uma mesa redonda com o tema: "Empreendedorismo e o papel da gestão no cenário brasileiro atual", integrada por Alexandre Kireff, ex-Prefeito de Londrina, Edson Miura, Delegado Titular do CRA - Conselho Regional de Administração - seccional Londrina, Fabrício Bianchi, Gerente Regional Norte do SEBRAE/PR e Marlon Pascoal, Empreendedor Londrinense.

Inscrições pelo site www.faculdadeslondrina.com.br. Vagas limitadas.