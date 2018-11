OAB- Londrina realiza o II Congresso de Direito Internacional

A OAB-Londrina, por meio da Comissão de Direito e Relações Internacionais, realiza o II Congresso de Direito Internacional no Cenário Contemporâneo em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O evento será realizado dias 28 e 29 de novembro, na sede da OAB Londrina. Na programação constam dois julgamentos simulados, um por dia, com início sempre às 9 horas. O primeiro, do dia 28, irá simular uma sessão em um Tribunal Arbitral; e o outro, dia 29, uma sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Será também apresentado e comentado o filme “Zuzu Angel”, que trata da temática dos Direitos Humanos, às 14 horas, no dia 28; e comunicações orais e lançamento de livros, no dia 29, a partir das 14 horas. E ainda serão realizadas quatro palestras, que acontecem a partir das 19 horas, no auditório da OAB-Londrina.

No dia 28, as palestras serão de Carlos Weis, defensor público do Estado de São Paulo, que falará sobre “Declaração Universal dos Direitos Humanos no início do século XXI”; e do promotor público Paulo Tavares. No dia 29, será realizada palestra com a doutora em direito internacional e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Helisane Mahlke, sobre “A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Direito de Migrar”; e ainda com um representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), cujo nome ainda não foi confirmado pela entidade.

As inscrições podem ser feitas na sede da OAB ou on-line, no link: https://www.sympla.com.br/direito-internacional-no-cenario-contemporaneo70-anos-da-declaracao-universal-dos-direitos-humanos__360841

Benê Bianchi/Asimp