Centro Educacional Marista abre vagas de curso técnico gratuito

Estão abertas as inscrições para as novas turmas do curso Técnico em Informática para Internet, oferecidas pelo Centro Educacional Marista Ir. Acácio, da Rede Marista de Solidariedade. As inscrições vão até 30 de novembro. As vagas são para o período vespertino. As aulas são gratuitas e voltadas para jovens, entre 14 e 18 anos, que estarão cursando o 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2019. A modalidade concomitante permite ao educando cursar o Ensino Médio regular em outra instituição e adquirir competências de educação profissional em um dos cursos técnicos oferecidos na unidade.

Técnico em Informática para Internet

O curso Técnico em Informática para internet permite ao educando aprender na prática o desenvolvimento de websites e sistemas para internet, usando as linguagens de programação como PHP, ASP.NET, CSS, HTML e JavaScript, além de se especializar em outras áreas como computação gráfica, para uso de ferramentas e até para o desenvolvimento de jogos digitais.

Luiz Fernando da Silva, coordenador pedagógico da unidade, diz que a expectativa é que os educandos saiam do Ensino Médio com conhecimentos técnicos para o mercado de trabalho. “O setor de tecnologia da informação em Londrina está se tornando referência, por isso estamos cada vez mais necessitados de profissionais especializados”, observa.

O curso acontece quatro vezes na semana, totalizando 1.200 horas, que devem ser cumpridas em até 24 meses de duração do curso. São oferecidas 0 vagas, com início das aulas previsto para fevereiro de 2019.

As inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Educacional Marista Ir. Acácio (rua Abílio Justiniano Queiroz, 350, Conjunto João Paz).

CEM Londrina

O Centro Social Marista Irmão Acácio faz parte da Rede Marista de Solidariedade (RMS) que, através de ações nas áreas da educação e da assistência social, beneficia mais de 7 mil crianças, adolescentes e jovens em unidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Centro em Londrina atende cerca de 300 crianças e jovens, entre 06 e 16 anos, em tempo integral. Mais informações: www.solmarista.org.br.

