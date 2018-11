Atletas pentacampeãs do Tsuru Oguido recebem homenagem no Estádio do Café

Na última sexta-feira (16), o time feminino do Colégio Estadual Tsuru Oguido recebeu uma homenagem antes do jogo do Londrina Esporte Clube (LEC), no Estádio do Café, em Londrina. A iniciativa partiu do vereador Amauri Cardoso.

Com 24 mil torcedores nas arquibancadas, as atletas pentacampeãs dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) - Bom de Bola estiveram presentes em campo para receber a homenagem. O nome de cada atleta foi anunciado e as meninas deram uma volta olímpica carregando as medalhas e troféus conquistados nos jogos.

“Orgulho, gratidão e alegria foram os sentimentos naquele momento. Mostramos para Londrina que na cidade existe um trabalho de futebol feminino feito com muita competência. E que, além disso, detém a hegemonia do Paranaense sub-17 por três anos consecutivos, sendo a melhor equipe do Estado”, comenta orgulhoso o técnico do time feminino, Johnny Gonçalves.

Esta foi a segunda homenagem que o time recebeu. A primeira aconteceu em 2016, quando a equipe foi homenageada na Câmara Municipal de Londrina.