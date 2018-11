Prefeitura recepciona 12 novas empresas que se instalarão em Ibiporã

Recepção aconteceu na segunda-feira (19), no Cine Teatro Pe. José Zanelli. Com a instalação das empresas, serão geradas 310 novas vagas de emprego no município

A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, realizou no dia 19 (segunda-feira), no Cine Teatro Padre José Zanelli, a recepção e assinatura de contrato de 12 novas empresas que se instalarão no município.

No total, foram licitados 15 lotes, por meio da modalidade concorrência pública, sendo nove no Condomínio Empresarial e seis no Parque Industrial Nenê Favoretto.

As empresas a se instalarem em Ibiporã serão as seguintes: Benni Alimentos Saudáveis, Elo Componentes Eletroquímicos, Enzzo Com. e Imp. De Moveis, G S V B Import, Hayama Ind. Com. de Prod. Eletrônicos, Indústria e Comércio de Confecções Graciano, JPL Indústria e Comércio de Embalagens, Kobratec Indústria e Tecnologia EIRELI, Mape Store Indústria e Comércio de Móveis, Mega Galpões – Estruturas e Eventos, Petrus Comércio de Cosméticos, e Pita & Cia.

No Condomínio Empresarial foram licitados 18.659 m², no valor de R$ 1.291.311,00. Já no Parque Industrial Nenê Favoreto, o município comercializou 26.283,02 m², no valor de R$ 844.974,19.

Com a chegada das novas empresas, serão geradas 310 novas vagas de emprego em Ibiporã.

NCPMI