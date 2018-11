Estudantes do Campus Londrina participam de cerimônia de premiação da OBMEP Brasil

No último dia 09/11, o IFPR Campus Londrina participou da cerimônia regional para os premiados de 2017 na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em que estudantes do Ensino Médio da Instituição receberam medalhas de Ouro, Prata e Bronze.

O IFPR – Campus Londrina foi contemplado com três medalhas, sendo duas de bronze, conquistadas pelos estudantes Guilherme Akira Demenech Mori e Gustavo Pereira de Moraes da Silva, e uma de ouroobtida pelo estudante Gustavo Palote da Silva Martins.

Quando ainda cursavam o 9º ano do Ensino Fundamental, no ano passado, Luisa Bernardino Lulu e Jhuan Pablo Guerreiro Bahia, do 1º ano do curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio, garantiram, respectivamente, medalhas de prata e bronze. Guilherme Farrel de Souza, do 1º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (TINFEM), também foi premiado com medalha de prata na OBMEP de 2017.

Neste ano, Luísa e Guilherme Farrel novamente se classificaram para a 2ª fase da OBMEP, ao lado de Guilherme Akira Demenech Mori e Gustavo Pereira de Moraes da Silva, estudantes do 3º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, e de Gustavo Palote da Silva Martins, estudante do 4º ano de curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio. Gustavo Palote da Silva Martins, no início de agosto, já havia recebido medalha de ouro no Congresso Internacional da Matemática, realizado no Rio de Janeiro por seu desempenho na OBMEP em 2017.

Sobre a OBMEP

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Entre os objetivos da OBMEP destaca-se o de estimular e promover o estudo da Matemática, identificar jovens talentos e incentivar sua formação científica, e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

Asimp/IFPR