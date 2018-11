Aos 41 anos, Larissa Belo posa sensual e comemora título de musa: “melhor fase”

Não é de hoje que a empreendedora Larissa Belo faz sucesso com sua boa forma.

Aos 41 anos, com 1,70m e 68kg, a representante do Rio de Janeiro no concurso Musa do Brasil 2018 sempre esteve ligada a práticas saudáveis e aos cuidados com o shape, muito antes do fitness se tornar moda. Após temporada em Londres, a morena está de volta ao Brasil para esse projeto de beleza.

Disposta a superar suas 26 concorrentes, uma de cada estado do país, e ver sua carreira como modelo decolar, Larissa quer o título de mulher mais bonita do país. “Já participei de outros concursos de beleza, mas agora me sinto mais madura e confiante. Estou na minha melhor fase. Sei do meu potencial e quero inspirar outras mulheres por meio do Musa do Brasil”, diz. “Nunca tive medo da idade, acho que é o meu diferencial na competição. Experiência é tudo”.

Ostentando boa forma, as medidas de Larissa chamam a atenção: 102cm de bumbum e 75cm de cintura. E para o concurso, ela aposta em procedimentos estéticos para manter o shape. De massagem linfática à aplicação de botox, vale tudo para faturar a faixa ouro.

“Também intensifiquei meus treinos para chegar à passarela com o corpo impecável. Malho todos os dias durante uma hora e meia, tenho uma folga por semana e aos sábados e domingos. A dieta é bem rigorosa porque quero definir mais os músculos e deixar às silhuetas mais finas. Sou estrategista. Já sei como impressionar os jurados”, garante a candidata.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

