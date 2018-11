Parajapschega ao fim com muitas medalhas e histórias de superação

Os quatro dias de evento reuniram atletas, professores, dirigentes e com ótimos exemplos de vida deixaram um legado para a cidade

Os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (Parajaps) terminaram no domingo (18) com um legado importante. Além das obras de adaptação que foram feitas em diversos espaços esportivos de Londrina, o evento deixa grandes lições com histórias incríveis de superação para todos que acompanharam as 15 modalidades do Parajaps. Londrina conquistou o quarto lugar na competição, resultado que foi muito comemorado e que demonstra um bom trabalho de retomada no paradesporto na cidade. A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) conta com uma categoria específica dentro do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) para entidades que desenvolvem atividades esportivas para pessoas com deficiência.

O presidente da FEL, Fernando Madureira, agradeceu aos atletas da delegação de Londrina. “Nossos atletas se doaram ao máximo, defenderam a nossa cidade com muita garra e honraram as cores de Londrina. Estamos plenamente satisfeitos. Temos um olhar sensível para o paradesporto e ótimos profissionais que realizam um trabalho de excelência com nossos paratletas. Já estamos pensando em uma forma de viabilizar um incentivo ainda maior no ano que vem. Esse Parajaps foi um grande desafio, mas, chegando ao final, depois de dias vivenciando uma competição como esta, temos a certeza de que todo o trabalho valeu a pena”, disse.

Madureira também enalteceu não só a parte esportiva, mas também todos os exemplos que o Parajaps trouxe para Londrina. “A comunidade paradesportiva reúne tantas lições de vida, a alegria com que eles praticam sua modalidade, o sentido que o esporte trouxe para a vida de muitos, como eles encaram a competição e superam as dificuldades são alguns dos aprendizados que a competição deixa. Todos que tiveram contato com o Parajaps, seja da comunidade esportiva ou seja o público que foi assistir o evento, com certeza saíram do evento diferente de como entraram”, acredita o presidente.

Em 2019 Londrina está novamente no calendário esportivo do estado. A cidade volta a receber os Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). A sétima edição dos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná é um evento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, realizado pela Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina.

N.Com