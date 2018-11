Novas habilitações para o México devem incrementar exportações de frango do Brasil em 2019

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comemorou a habilitação de novas plantas frigoríficas de aves para exportações ao México, conforme anúncio feito ontem (19) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Ao todo, 26 novas plantas foram habilitadas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, das empresas Coasul, Copacol, Somave, Bello Alimentos, GT Foods, Aurora Alimentos, Frangos Granjeiro, Frangos Pioneiro, Jagua Frangos, Seara, BRF, Nova Araçá, Agrosul, Nutriza, São Salvador, PifPaf, Dip Frangos, Safrio e Vapza.

Segundo o presidente da entidade, Francisco Turra, as novas habilitações deverão gerar impactos positivos já nas exportações de 2019.

"O mercado mexicano apresentou um exponencial crescimento nas importações de carne de frango brasileira ao longo de 2018. A sinalização é de um cenário ainda mais demandante no próximo ano, o que deve influenciar o saldo geral das exportações do Brasil. A novas habilitações mostram, ainda, a confiança do México no sistema brasileiro, o que gera boas expectativas, também, acerca da abertura do mercado à nossa carne suína", analisa Turra.

Entre janeiro e outubro deste ano, o México importou 95,5 mil toneladas, volume 8% superior às 88,5 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2017.

Asimp/ABPA