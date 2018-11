Município realiza Campanha Boné Solidário

Escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde podem aderir à campanha, que prosseguirá até a primeira semana de dezembro

Para trabalhar a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e de outras doenças masculinas, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), está realizando a Campanha Boné Solidário.

Até a primeira semana de dezembro todos os interessados podem ajudar doando bonés, boinas, chapéus, bandanas ou gorros de qualquer estilo, cor, tamanho ou modelo, sejam eles clássicos ou moderninhos. Há um ponto de coleta na Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO), que fica na sede da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML) e outro em frente à Secretaria de Recursos Humanos (SMRH).

As unidades escolares e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que desejarem também podem apoiar a iniciativa e inserir um ponto de coleta das doações em suas sedes. Para isso basta telefonar no (43) 3376-2551 e demonstrar interesse. A expectativa é que se consiga arrecadar ao menos 100 acessórios masculinos.

Todo o material doado será destinado aos pacientes da oncologia,que estão em tratamento no Hospital do Câncer de Londrina (HC). As escolas municipais que ajudarem na campanha poderão levar seus alunos no ato da entrega. Segundo a diretora de Saúde Ocupacional da SMRH, Liz Dayane Rodrigues, o objetivo da campanha é chamar a atenção para o câncer de próstata e doenças masculinas, que podem ser prevenidas ou até mesmo curadas com o diagnóstico precoce.

“Observando a necessidade dos cuidados com a saúde masculina e a importância dos exames periódicos para a prevenção de diversas doenças, a Diretoria Saúde Ocupacional decidiu realizar, pela primeira vez, a campanha Boné Solidário. Esperamos arrecadar, pelo menos, 100 itens que, no início de dezembro, serão entregues aos pacientes do HC. Esperamos que esse pouquinho de carinho que levamos, ajude a amenizar a dor daqueles que estão em tratamento”, explicou a diretora.

A campanha teve início no dia 12 de novembro e faz parte das ações que o Município de Londrina está realizando em prol do “Novembro Azul”. Durante este mês, todas as Unidades Básicas de Saúde estão intensificando a realização de exames preventivos, palestras estão sendo feitas, panfletos estão sendo entregues e até o dia 14 deste mês, o Museu de Arte de Londrina trouxe a exposição “Novembro Azul”, alusiva à saúde do homem.

Além dessa campanha, em outubro deste ano, a Prefeitura de Londrina também realizou a “Campanha Lenço Solidário”, que arrecadou270 lenços que foram doados às pacientes do Hospital do Câncer. Os estudantes da Escola Municipal Eurides Cunha ajudaram os servidores públicos da Prefeitura a entregarem os adereços às mulheres em tratamento.

Ana Paula Hedler/NCPML