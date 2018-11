Rolândia: Tucanos fazem bonito em provas pedestres

A equipe de Atletismo “Os Tucanos”, da Secretaria de Esportes, treinada por Ivar Benazi, fez bonito em provas pedestres em três cidades: muitos ganharam medalhas na corrida Lec Run, em Londrina, realizada no Estádio do Café, com o tema de prevenção ao câncer.

Foram campeões, Cláudio da Silva na prova de 8 km e Maristela Silva na prova de 8 km; Gisele Gabriel foi campeã da prova de 4 km.

Já Elson Aparecido Silva foi 3º lugar na prova de 8km e Antônio Marcos Delmonico foi vice-campeão dos 4 km.

Everton Pereira da Silva foi campeão da corrida “Onça pintada” em Jaguapitã. E ainda vários atletas completaram a “Maratona de Curitiba”.

NC/PMR

Clique nas fotos para ampliar