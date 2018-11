Projetos Sesi Cambé são premiados em Feiras de Ciências

O Colégio SESI Cambé foi premiado na Feira Ficiências realizada em Foz do Iguaçu, entre os dias 6 a 09/11, com dois terceiros lugares com os projetos: Radar de Escaneamento de Campos Eletromagnéticos por Arduino; Caracterização da Ação antifúngica da Farinha da Banana Verde no Armazenamento de Grãos.

Na 24ª Feira Ciência Jovem – Pernambuco que aconteceu entre os dias 06 a 09/11, o Colégio ficou em primeiro lugar com o projeto: Filtro de Sabugo de Milho para Retirada de Fármacos Residuais da Água Potável. Na Feira Ciência Jovem o colégio foi o único no Paraná que ganhou uma credencial para apresentar o seu projeto em Abu Dhabi- Emirados Árabes. Fora estes projetos também desenvolvidos mais um que é: Adaptoteca Experimental que também está concorrendo a premiação na Olimpíada de Ciências do SESI Paraná.

Resumo dos projetos:

Filtro de Sabugo de Milho para Retirada de Fármacos Residuais da Água Potável:

Colégio SESI Cambe, PR

O filtro produzido pelas paranaenses Camila Quasne e Kethelin Conti não é um filtro comum. Ele utiliza o sabugo do milho para garantir a absorção até de resíduos químicos. “Nosso estado é o principal produtor de milho do país e 18% deste produto é jogado fora. Ao mesmo tempo, nossas estações de tratamento não garantem a limpeza de resíduos químicos que ficam na água”, diz Camila. O grupo fez estudos, análises, testes… e criou um filtro que é acoplado à torneira e garante a limpeza dos resíduos químicos na água.

Radar de Escaneamento de Campos Eletromagnéticos por Arduino:

O dispositivo criado pelos alunos David Capelari e Matheus Basso, pode vir a ajudar a salvar vidas! Ele é capaz de identificar a presença de aparelhos eletrônicos através dos campos magnéticos emitidos, quando estes aparelhos como celulares, por exemplo, estão em ambientes hospitalares podem causar danos e falhas aos aparelhos que asseguram a vida dos pacientes, sendo um problema crescente chamado de Interferência Eletromagnética. Com o radar é possível fazer um escaneamento 360º do local e localizar, se houver, algum aparelho não permitido, evitando assim mal funcionamento dos aparelhos eletromédicos.

Caracterização da Ação antifúngica da Farinha da Banana Verde no Armazenamento de Grãos:

Pensando no desperdício de alimentos os alunos Guilherme Saldanha, Luana Bonjorno e Thaynara Aguilera desenvolveram um estudo sobre a ação antifúngica da farinha de banana verde frente ao fungo Aspergillus. O fungo Aspergillus produz uma micotoxina que causa inúmeros problemas de saúde e pode ser fatal, no caso de ingestão de alimentos contaminados. Hoje perde-se cerca de 30% da produção de grãos do país e grande parte se deve à contaminação pelo Aspergillus. De acordo com os experimentos realizados pelos alunos, com a utilização da Farinha de banana verde a proliferação do fungo é mínima e possui grande potencial para ser utilizado futuramente nos silos e sacas de grãos.

Adaptoteca Experimental:

Um trabalho realizado pela equipe da Olimpíada de ciências da natureza, busca promover a inclusão de deficientes visuais nas aulas das disciplinas de Química e Física. A criação e construção de modelos, protótipos e experimentos adaptados, vem para tornar o aprendizado mais significativo para o deficiente visual. De todas as deficiências, a visual é aquela com maior porcentagem no país e também na cidade de Cambé, que de acordo com o Censo possui 16.302 deficientes visuais.

Muitas vezes consideradas as matérias mais difíceis, a Química e a Física são disciplinas com conteúdos que precisam de um alto grau de abstração e apelo visual, o que as deixavam mais longe da compreensão dos deficientes visuais, mas com a criação dos protótipos multissensoriais, os alunos com deficiência visual podem, através do tato e outros sentidos aprender sobre os conceitos da Óptica, trajetórias em lançamentos Oblíquos, Modelos Atômicos, entre outros. Segue link para acessar o material feito: https://issuu.com/colegiosesicambe/docs/conhecer_para_incluir_-_cartilha_vi

Gisele Cristina Moro Hesnauer/Asimp