“Minha Cidade é Massa” e Femei agitaram Ibiporã no final de semana

Mesmo com chuva, um bom público compareceu à Praça Pio XII no domingo (18) para curtir grandes shows de duplas sertanejas. Evento foi realizado pela Prefeitura, em parceria com a Rede Massa e Rádio Alternativa FM

Ibiporã comemorou em grande estilo seus 71 anos de emancipação política no último final de semana (17 e 18) com a realização da 2ª Feira do Microempreendedor Individual de Ibiporã (Femei) e o “Minha Cidade é Massa”, que reuniu várias atrações musicais na Praça Pio XII.

O evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, em parceria com a Rede Massa e Rádio Alternativa FM, ocorreu na tarde do domingo (18) e contou com a participação dos locutores da Massa FM, da Rádio Alternativa e do apresentador Carlos Camargo. Por mais de cinco horas, 13 atrações artísticas da música sertaneja se revezaram no palco - Leo Henrique e Matheus, Thiago & Kaleo, Lucas & Matheus, Thalles & Henrique, Kamilla e Karol, Matheus Vilela, vencedor do 1º Canta Ibiporã, Marcos & Dalto, Leo & Marky, Marco Brasil Filho e Alex & Ryan. A dupla Rick e Renner, que retornou recentemente às atividades, encerrou o dia de muita música e alegria cantando alguns de seus maiores sucessos.

Mesmo com as fortes chuvas um bom público compareceu à Praça Pio XII para curtir as atrações, que contou também com o sorteio de brindes.

O público também pode conferir os produtos e serviços de 20 microempreendedores individuais (MEIs) participantes da Femei, dentre eles artesanato, material de construção, produtos de limpeza, aquários, calçados, bolsas, roupas femininas e infantis, ferramentas, acessórios para celular, além de contar com expositores na área de alimentação, com venda de queijos, doces, pastéis, lanches, bebidas, verdura, entre outras coisas.

Segundo o prefeito João Coloniezi, o “Minha Cidade é Massa”, foi mais um grande evento que veio abrilhantar a programação de aniversário do município, celebrada em 8 de novembro. “Cada munícipe participa ativamente da construção da cidade. A festa foi para o povo. Graças à parceria com a Rede Massa e a Rádio Alternativa FM oportunizamos que o público prestigiasse cantores de renome nacional, que talvez não tivesse condições de pagar para assistir em espaço fechado”, ressaltou o prefeito. Coloniezi acrescentou que a parceria com a Rede Massa foi importante, pois o Município não teve despesas com a contratação dos artistas.

