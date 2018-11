Bazar de Natal vai ajudar entidades de Londrina e Maringá

O Instituto Atsushi e Kimiko Yoshii promove dias 23, 24 e 25 de novembro, em Londrina, mais uma edição do Bazar Solidário de Natal, uma boa oportunidade para adquirir itens natalinos e ainda ajudar a reforçar o caixa de entidades beneficentes, que sofrem nesta época do ano com diversas demandas extras.

O Bazar Solidário de Natal será realizado das 14h às 18h no Showroom A.Yoshii (Avenida Madre Leônia Milito, 1800). Além de oferecer produtos para deixar a casa mais bonita no final do ano, o Bazar vai destinar os recursos para dez instituições beneficentes: APAE, Associação Defensora de Animais Londrina, Casa de Apoio à Família do Idoso Acamado, Creche Matilde Vicentini, Guarda Mirim de Londrina, ILECE, Irmãs Betânia, Londrina Unida pelo Hospital Universitário, ONG VIVER e Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.