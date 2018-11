Festival de Circo divulga lista de selecionados

O Festival de Circo de Londrina, cuja 14ª edição acontece de 12 a 16 de dezembro de 2018, torna pública a lista dos grupos e artistas escolhidos na sua última seletiva.

Foram quase 200 propostas do Brasil e do exterior recebidas por e-mail ao longo do mês de outubro. Destas, dezesseis farão parte da programação oficial do evento: Magico Arcanjo – Maringá, PR; Circo da Alegria- Toledo, PR; Família Do Circo - Chile/Londrina, PR; Trupe Fundacam - Campo Mourão, PR; Núcleo de Circo Fronteira - Foz Do Iguaçu, PR; Clac- Londrina, PR; Coletivo Quimera - Londrina, PR; Troupe Aero Circus - Londrina, PR; Escola De Circo De Londrina - Londrina, PR; Circo Mínimo - São Paulo, SP; Reverendo Fidalgo - Curitiba, PR; Alisson Almeida - Rio De Janeiro, RJ; Zirkus - Londrina, PR; Troupe Tangará - Londrina, PR; Capsyle Graffiti - Londrina, PR, e El Picadero - Uruguai.

Diante da limitação orçamentária, a organização fez um recorte procurando compor, na grade, experiências diversificadas do circo.

O Festival conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina, por meio do PROMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

