Rosa Armorial convida Cida Airam para show gratuito em Londrina

Artistas celebram a música brasileira de raiz no Centro Cultural Sesi/AML Eles fazem o popular e o erudito darem as mãos pelo soar de seus instrumentos. O grupo paranaense Rosa Armorial dissemina a música brasileira de raiz valorizando os elementos instrumentais de suas manifestações. No dia 29 de novembro, no Centro Cultural Sesi/AML (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Centro), em Londrina, o grupo se apresenta ao lado da cantora e compositora Cida Airam. A entrada é gratuita.

Inspirado pelo Movimento Armorial criado por Ariano Suassuna em 1970, o Rosa Armorial ultrapassou as fronteiras do Estado ainda nos anos iniciais da sua carreira. Já no começo de suas pesquisas, o grupo não se deteve a revisitar composições consagradas, preferindo ampliar a sua própria visão do movimento, agregando elementos que julga serem pertinentes à estética.

Em parceria com a cantora Cida Airam, eles desejam apropriar-se da palavra como recurso de construção do show. Recurso esse muito utilizado pelo movimento armorial por meio de cordéis e repentes. A ideia é resgatar o conceito armorial na criação de arranjos refinados para músicas do folclore paranaense, assim como para músicas de compositores do sul do país, resultando numa sonoridade genuinamente brasileira.

Cida Airam tem influências da música nordestina, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, onde deu os primeiros passos de sua carreira. Em Curitiba, faz parte do Coral Brasileirão há mais de dez anos. Já fez shows com artistas consagrados, como o Quarteto em Cy, Joyce Moreno, Sá e Guarabira e Ivan Lins. Participou do espetáculo “Coisas do Nordeste”, do show “Brasis” e “Compositoras Brasileiras”, dentre outros. Ganhou, em 2006, o Prêmio de Melhor Intérprete no Festival de Araucária.

Asimp/Sesi/AML