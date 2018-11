Mais Médicos lança edital com 8,5 mil vagas

Profissionais começam a atuar a partir de 3 de dezembro em aproximadamente 2,8 mil municípios

O edital com 8.517 vagas para o programa Mais Médicos foi publicado nesta terça-feira (20) no Diário Oficial da União. Médicos com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) ou com diploma revalidado no País podem participar do processo.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Mais Médicos entre 8h desta terça-feira (21) e 23h59 do próximo domingo (25). Os selecionados atuarão em 2.824 municípios e 34 áreas indígenas. No momento da inscrição, o profissional deve escolher o município no qual pretende atuar.

Atuação

De acordo com as regras, os selecionados vão receber salário de R$ 11.865,60 por 36 meses, com possibilidade de prorrogação. Os médicos iniciam as atividades a partir do dia 3 de dezembro. Além de cumprir 32 horas em unidades básicas de saúde, eles também terão oito horas acadêmicas teóricas.

A contratação de novos médicos é a medida emergencial adotada pelo governo para garantir a assistência em locais que contam com profissionais de Cuba, após a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) informar que o governo cubano encerrou a cooperação no programa Mais Médicos.

Fonte: Diário Oficial da União