Alunos da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida cantam o hino de Rolândia no saguão da prefeitura

Uma agradável apresentação cativou os Servidores e os cidadãos que estavam em busca dos serviços municipais na desta terça-feira (20) no saguão da Prefeitura.

Por meio do “Projeto Union”, da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, da Vila Oliveira, 22 crianças de seis a doze anos, cantaram duas músicas, tocaram em flautas outras duas e emocionaram a todos cantando o “Hino de Rolândia”.

As crianças, trazidas pela Gestora Interna da Unidade, Irmã Elizabeth Mendes, e os membros da instituição que emocionaram os presentes, foram recebidos pelo Prefeito Interino, Roberto Negrão, por Secretários Municipais, pelo Vereador Andrezinho da Farmácia, Servidores Municipais e cidadãos.

Roberto Negrão parabenizou o trabalho e elogiou a apresentação, sobretudo o Hino Municipal. A Unidade Social recebe subvenção do Município para auxiliar no desenvolvimento do trabalho.

O “Projeto Union” já foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura(UNESCO) e agora foi premiado pela Folha de São Paulo por meio do programa “Empreendedores Sociais”, com intermédio do grupo Simbiose-SP, que é o intermediário entre a Unidade e os empresários.

NCPMR

Clique nas fotos para ampliar