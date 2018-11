Empresa de Tamarana está entre as melhores para trabalhar no Brasil

A Tamarana Tecnologia conquistou pelo segundo ano consecutivo um lugar entre as 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil. A premiação foi concedida pela revista Você S/A, da Editora Abril, no início deste mês.

Entre as companhias listadas no ranking, a Tamarana Tecnologia ficou em sétimo lugar quando avaliada pelos seus próprios colaboradores, com um índice de aprovação de 94,8% neste quesito. "Nós estamos na revista graças ao reconhecimento que os funcionários têm em trabalhar aqui. Eles amam o que fazem", contou a gerente executiva de Gestão da empresa, Gislane Syllos.

A indústria está sediada em Tamarana desde 1994 e atua na reciclagem do chumbo de baterias. Moradores do próprio município compõem cerca de 90% do quadro total de 117 empregados.

O prefeito de Tamarana, Beto Siena, destacou que a empresa procura incentivar o crescimento profissional de seus colaboradores e também já se consolidou como parceira do poder público local em diferentes projetos sociais.

"Para nós, tamaranenses, essa premiação é motivo de grande orgulho. A Tamarana Tecnologia está no município já desde sua emancipação e tem ajudado muitos trabalhadores da cidade por incentivá-los a estudar, além de abraçar diversas causas sociais", elogiou Beto.

E, para o próximo ano, de acordo com Gislane Syllos, iniciativas como a Biblioteca Indústria do Conhecimento, Projeto Bom Aluno e o Projeto Desenvolve Tamarana terão continuidade. "Com toda a crise, não cortamos nenhum curso ou projeto. Já estamos com o planejamento estratégico pronto para 2019".

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT