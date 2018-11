500 Milhas de Londrina: Semana das 500 Milhas de Londrina

Movimentação para a 27ª edição das 500 Milhas de Londrina agita Autódromo Internacional Ayrton Senna

A cidade de Londrina (município distante 381 km da capital paranaense) se agita para receber uma das mais tradicionais provas do automobilismo nacional: as 500 Milhas de Londrina que chega esse ano a sua 27ª edição ininterrupta.

As máquinas mais velozes do Brasil (e até do mundo, com a presença de modelos Ferrari, Porsche, entre outras) disputam em quase 7 horas de prova as 263 voltas para a conquista da vitória. Além das máquinas que disputarão a 500 Milhas de Londrina, o público presente poderá acompanhar as incríveis categorias fórmula (Fórmula 1600, Fórmula Academy e Fórmula Inter) que farão as corridas preliminares.

A movimentação começa já na sexta-feira (23) com os carros na pista a partir das 8h da manhã com o início dos treinos livres. A classificação que definirá o grid de largada para a prova acontece a partir das 18h45 e uma das atrações do dia tem início as 20h15 quando as máquinas entram novamente na pista para a tomada de tempo geral, a chance que os pilotos tem para ajustarem suas máquinas para o período noturno da prova e também classificarem seus carros caso tenham sofrido algum problema durante o classificatório da tarde.

A entrada do público ao evento é gratuita durante todos os dias, e durante uma corrida e outro a atração musical do cantor sertanejo Pedro Henrique – que também fará uma apresentação especial no Hospital do Câncer de Londrina – presenteará os presentes no paddock.

A largada – mais uma tradição – acontece no sábado (24) pontualmente as 16h, e pouco antes a Banda Marcial Marcelino Champagnat realizará uma emocionante apresentação e execução do Hino Nacional Brasileiro. Show aéreo com aeromodelos promete levantar o público antes das máquinas entrarem na pista.

A bandeira quadriculada seguida de um incrível show de fogos de artifício estão previstos para as 22h30.

Vitor Garcia/Asimp

