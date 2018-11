“Canção Nova Sertaneja” valoriza cultura do homem do campo com cavalgada, música típica e oração

Para este fim de semana são esperadas mais de 25 mil pessoas

O tradicional “Canção Nova Sertaneja” acontece neste fim de semana (23 a 25/11) na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (Av. João Paulo II, s/n, bairro: Alto da Bela Vista - SP), com o tema: “Santificar o trabalho”. Realizado desde 2007, o acampamento tem por objetivo valorizar a cultura sertaneja, com momentos de lazer e espiritualidade.

Neste ano, o evento conta com a presença dos missionários da Comunidade Canção Nova: Diácono Nelsinho Corrêa – idealizador do evento –, Jacqueline D’Onofrio, Paulinho Eleutério, Geraldo Galvão, Adriano Moraes, Elias Júnior e padre João Gualberto; e dos convidados: padre “Periquito” (Valdivino Borges Júnior), da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Guarinos (GO); Família Viola, e os cantores Antônio Alves e Fernanda Silva.

Para esses três dias, são esperadas 25 mil pessoas. A programação tem momentos de louvor, testemunhos, pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, missa para a cultura sertaneja, shows no sábado à noite, touro mecânico e a tradicional cavalgada em homenagem a Cristo Rei, no domingo (25/11).

Os cavaleiros se reunirão em frente à fazenda do “Zé Arthur”, na Estrada Estadual 2387 - Lorena (SP), a partir das 7h; às 8h, será celebrada uma missa no local com bênção aos cavaleiros, para o início do percurso rumo à Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP).

O superintendente do Departamento de Infraestrutura da Canção Nova, Paulo Eleutério, orienta que as pessoas que quiserem participar da cavalgada precisam estar com os exames dos animais em dia e ter em mãos a Guia de Trânsito Animal – GTA, documento que autoriza o transporte de animais por vias estaduais e interestaduais.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/cancao-nova-sertaneja-8/

Asimp/Canção Nova