Cerveja Bavaria apresenta Bavaria Fest em Londrina com shows de Wesley Safadão e Henrique & Juliano

Iniciativa faz parte do Circuito Bavaria e celebra o amor do brasileiro pelo universo sertanejo

Bavaria, cerveja oficial dos amigos e primeira marca cervejeira do país a enaltecer o universo sertanejo, apresenta em Londrina o Bavaria Fest, evento com o objetivo de oferecer experiências ao público apaixonado pelo estilo musical com programação de shows dos maiores artistas do Brasil. A cidade recebe no dia 23/11 o segundo show do ano e terá como atração o cantor Wesley Safadão. A noite ainda conta com o agito da dupla Henrique e Juliano. A iniciativa faz parte do Circuito Bavaria.

A marca, que há décadas reforça a importância da cultura sertaneja em suas campanhas de comunicação e no incentivo ao setor, já confirmou a próxima data para o Bavaria Fest, no dia 14/12 em Franca, com a dupla Jorge e Mateus. O evento já agitou Marília em setembro, com a dupla Bruno e Marrone.

“O apoio ao universo sertanejo é próprio de Bavaria, que construiu sua história no Brasil apoiando as mais diversas iniciativas dessa cultura. Trazendo os artistas da nova geração, como Wesley Safadão e Henrique & Juliano para Londrina, queremos criar um evento pensado nos mínimos detalhes para que o público possa curtir entre amigos.”, diz Bruno Piccirello, gerente de marketing de Bavaria.