Londrina sedia as disputas finais do Paranaense Sub-19 de Voleibol Masculino

Os jogos serão nesta sexta (23) e sábado (24), no Ginásio do Colégio Vicente Rijo; equipe do Adeps/Londrina está nas quartas de final

Começam neste final de semana, em Londrina, as disputas da fase final do Campeonato Paranaense Sub-19 de Voleibol Masculino. O Ginásio de Esportes do Colégio Vicente Rijo receberá todos os jogos. Nesta sexta-feira (23), pelas quartas de final, se enfrentam, às 9 horas, o Círculo Militar/ARBS e o PM Pinhais.

Na sequência, às 10h30, o time da casa Adeps/Londrina joga contra o AVP/Curitiba/Dental Uni. Após campanhas positivas nas fases classificatórias, as equipes do Caramuru Vôlei e do Maringá/Unifamma/Amavolei já estão confirmados nas semifinais e aguardam os ganhadores.

O vencedor do primeiro confronto das quartas avançará para a semifinal para jogar contra o Maringá/Unifamma/Amavolei. O jogo será também na sexta-feira (23), às 17 horas. Já quem sair com resultado positivo na partida, que envolve time londrinense, duelará com o Caramuru Vôlei, a partir das 18h30.

A decisão de terceiro lugar e a final do campeonato serão disputadas no sábado (24), às 9 horas, e às 10h30, respectivamente. Mais informações podem ser acessadas no endereço www.voleiparana.com.br .

O assessor de esportes da FEL, Sandro Henrique dos Santos, informou que a entrada para os jogos é gratuita ao público e o acesso ao ginásio do Vicente Rijo irá ocorrer pelo portão principal do Ginásio Moringão.

O Campeonato Paranaense Sub-19 Série A é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol (FPV), com patrocínio da Penalty e da Copel Telecom. Conta com apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Sexta-feira (23)

Quartas de final

Jogo 31 - 9h – Círculo Militar do Paraná/ARBS x PM Pinhais

Jogo 32 - 10h30 – ADEPS/Londrina x AVP/Curitiba/Dental Uni

Decisão do 5º lugar

Jogo 33 – 15h30 – Perdedor Jogo 31 x Perdedor Jogo 32

Semifinal

Jogo 34 – 17h – Maringá/Unifamma/Amavolei x Vencedor Jogo 31

Jogo 35 – 18h30 – Caramuru Vôlei x Vencedor Jogo 32



Sábado (24/11)

Decisão de 3º lugar

Jogo 36 – 9h – Perdedor do Jogo 34 x Perdedor do Jogo 35

Final

Jogo 37 – 10h30 – Vencedor do Jogo 34 x Vencedor do Jogo 35

Renan Oliveira/NCPML