Ibiporã: Apresentação dos alunos de música será neste domingo

A audição de 2018 da escola de música Ceforma (Centro de Formação Musical Mário de Menezes), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã acontece neste domingo, dia 25/11. O evento começa às 20 horas, no Cine Teatro Padre José Zanelli, com entrada gratuita.

Dentro da programação, teremos apresentações dos alunos dos cursos de violão, bateria, teclado, guitarra, musicalização infantil e técnica vocal, com regência e ajuda dos professores: Domingos Santos, Diney Marcondes, Jonas Aguiar e Luiz Guilherme. As performances deste ano estão bem ecléticas e teremos, desde Demi Lovato, Gilbeto Gil, Titãs, até AC/DC, entre outros gêneros musicais.

Confira a lista de músicas completa e algumas fotos da audição do ano passado:

1 - Gato na Tuba – Balão mágico

Apresentação: Musicalização infantil

Tuba: Werton Johne Moreira dis Santos

Trompete: Jonas Aguiar

Regência: Domingos Santos

2 - Sapatinho de Natal

Apresentação: Musicalização infantil

Tuba: Werton Johne Moreira dis Santos

Trompete: Jonas Aguiar

Regência: Domingos Santos

3 - Eu só quero um xodó – Gilberto Gil

Apresentação: Alunos de técnica vocal Coral Ceforma

Regência: Domingos Santos e Jonas Aguiar

4 - Casa de Farinha – Cancioneiro Popular Nordestino

Apresentação: Alunos de técnica vocal Coral Ceforma

Regência: Domingos Santos e Jonas Aguiar

5 - Brincar de Viver – Guilherme Arantes

Apresentação: Coral de alunos do Caique

Regência: Jonas Aguiar

6 - La Bamba – Ritchie Valens

Violão: Guilherme Augusto dos Santos Ribeiro, Thalita Karolina dos Santos Ribeiro, Felipe K. Kitsuse

Guitarra: Igor Reis de Araujo

Piano: Domingos Santos

Baixo: Luíz Guilherme

Bateria: Alyson da Silva Brasilino

7 - É preciso saber viver – Titãs

Vocal: Luana Tieme da Silva

Violão: Anna Clara P. Lopes, Guilherme Augusto dos Santos Ribeiro, Thalita Karolina dos Santos Ribeiro, Felipe K. Kitsuse

Guitarra: Igor Reis de Araújo

Baixo: Diney Marcondes

Teclado: Maria Eduarda Baú

Bateria: Alyson da Silva Brasílio

8 - Resposta – Skank

Violão: Kemilly Estefany da Silva, Gabriel Oliveira Nogueira

Guitarra: Samuel Vitoriano Monteiro

Teclado: Diney Marcondes

Vocal: Domingos Santos

Bateria: Amós Lopes

9- It’s All Coming Back To Me Now – Céline Dion

Vocal: Fernanda Vieira

Backing Vocal: Thainara Pauleti Fernandes

Piano: Diney Marcondes

Bateria: Amós Lopes

Guitarra: Luiz Guilherme Sales

Baixo: Domingos Santos

Camerata De Violões

10- Greensleeves – Música Folclórica Inglesa

11- First Day os spring – Música folclórica Islandesa

12- Asa Branca – Luíz Gonzaga

Alunos: Edson Luiz Soares, José Roberto Geraldo, Juarez Fernandes Faria, Henrique Mateus Lima, Livia Pratavieira Alves, Wenderson Carlos de Andrade

Arranjos: Luiz Guilherme Sales

13- Ninguém Explica Deus – Preto no Branco

Violão: Beatriz Torregiane

Diney Marcondes

14- Sober – Demi lovato

Vocal: Thainara Pauleti Fernandes

Teclado: Ana Beatriz dos Santos Cotrin

Backing Vocal: Fernanda Vieira

Bateria: Amós Lopes

Baixo: Diney Marcondes

15- Aleluia – Gabriela Rocha

Vocal: Evelyn Cristina Comenda, Nayara da Luz Menegon, Juliana Lemes

Teclado: Diney Marcondes

16- Sozinho – Caetano Veloso

Vocal: Fernanda Vieira

Violão: Henrique Mateus Lima

17- Hello – Adele

Vocal: Nayara Caroline da Luz Menegon

Piano: Diney Marcondes

18- Highway to Hell – AC/DC

Vocal: Fernanda Vieira

Baixo: Diney Marcondes

Guitarra: Luiz Guilherme

Bateria: Amós Lopes

19- The Scientist – Coldplay

Vocal: Nayara Caroline da Luz Menegon

Backing Vocal: Thainara Pauleti Fernandes

Baixo: Diney Marcondes

20- Let it go (Frozen – Livre estou) – Taryn Szpilman

Vocal: Thainara Pauleti Fernandes

Piano: Everton Okamoto Tavares

Orquestração: Diney Marcondes

Bateria: Amós Lopes

Direção Diney Lopes

NCPMI