Copel é premiada como a maior empresa do Paraná

A Copel recebeu na terça-feira (20), em Porto Alegre, o prêmio de Maior Empresa do Paraná, no levantamento “500 Maiores do Sul”, realizado pela Revista Amanhã.

As empresas listadas entre as maiores foram selecionadas conforme informações públicas extraídas de seus balanços financeiros. A Copel exibe o maior patrimônio entre as empresas do Estado, R$ 15,5 bilhões, e também a maior receita líquida, que somou R$ 14 bilhões em 2017.

“A presença da Copel entre as melhores e maiores do Sul do Brasil, após seis décadas de sua criação, é um reconhecimento à excelência de seus profissionais e de sua gestão econômico-financeira, voltados a uma visão de sustentabilidade comprometida com o desenvolvimento de todo o Paraná”, afirma o presidente da Copel, Jonel Iurk.

O ranking da Amanhã é elaborado a partir de um indicador exclusivo criado pela consultoria PricewaterhouseCoopers e da revista, chamado Valor Ponderado de Grandeza, que além do patrimônio líquido e da receita líquida, também considera o lucro das empresas. O prêmio é concedido há 28 anos.

AEN