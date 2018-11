Londrina sedia 2º Simpósio Municipal de Residências em Saúde

Evento, que será realizado neste domingo (24), pretende discutir sobre a integração ensino, serviços de saúde e comunidade

Neste domingo (24), a partir das 8 horas, será realizado, em Londrina, o 2º Simpósio Municipal de Residências em Saúde, que irá discutir a integração ensino, serviços de saúde e comunidade. O evento é voltado para multiprofissionais e estudantes da área e acontecerá no auditório da Faculdade Pitágoras, na rua Edwy Taques de Araújo, 1.100, Gleba Palhano.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Irmandade da Santa Casa de Londrina (IEPI-ISCAL) e a Universidade Estadual de Londrina (UEL). O objetivo é propiciar maior conhecimento sobre temas e experiências de integração ensino/serviço relacionadas às residências médicas e multiprofissionais, além de divulgar projetos aplicativos na área de residências de saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Este ano, o tema do encontro é “Prevenção Quaternária (P4): Evitando Intervenções Desnecessárias”. P4 é o conjunto de ações que visam evitar danos associada às intervenções médicas e de outros profissionais da saúde como excesso de medicação ou cirurgias desnecessária. Segundo a média de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde, Beatriz Zampar, os participantes vão debater a respeito da atualização do tema do simpósio, em diversas mesas-redondas que serão montadas durante o evento.

Para participar, é necessário se inscrever pela internet, no link https://goo.gl/4heJJG. A taxa de inscrição antecipada é de R$ R$ 20,00 e de R$ 30,00 no dia do simpósio. Após o depósito, é necessário enviar o comprovante digitalizado para o e-mail iepi@iscal.com.br para confirmação da inscrição. Mais informações sobre a programação ou inscrição podem ser obtidas no telefone 3374-2540.

Programação

8h00 – Abertura



8h30 – P4 em Equipe Multiprofissional



10h30 – P4 e APS (Armando Norman)



14h00 – P4 e Cuidados Paliativos



15h30 – P4 e Saúde do Trabalhador + Homeopatia

Dayane Albuquerque/NC/PML