Secretaria da Mulher oferece curso sobre enfrentamento à violência

Objetivo é debater as políticas públicas voltadas ao tema; inscrições já estão abertas

Com o propósito de debater as "Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher", a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres oferece um curso de capacitação sobre o tema. As atividades acontecem nos dias 27 e 29 de novembro e 5 e 7 de dezembro, sempre das 13h às 18h, no Auditório da Prefeitura de Londrina, situada à avenida Duque de Caxias, 635.

São disponibilizadas 50 vagas para o curso, direcionadas a profissionais dos serviços municipais e estaduais da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, contemplando as áreas da saúde, assistência social, segurança pública, justiça e educação. O público-alvo inclui ainda conselheiros municipais dos direitos da mulher, estudantes, pesquisadores e representantes de organizações não governamentais com atuação nesse âmbito.

No dia 27, a professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL) Sandra Lourenço apresentará uma abordagem teórica e conceitual da violência contra a mulher. A exposição inclui tópicos como o conceito de gênero e violência contra a mulher, o processo de institucionalização das políticas de enfrentamento da violência contra a mulher e dados epidemiológicos.

As Diretrizes da Política Nacional de Enfrentamento da Violência Contra a Mulher serão o foco do encontro no dia 29, segunda aula do curso. Na ocasião, serão apresentados marcos legais na luta contra a violência à mulher como a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), Lei do Feminicídio (Lei nº 13104/2015) e algumas normativas nacionais para o atendimento de mulheres em situação de violência.

Já no dia 5 de dezembro, o tema será “Atendimento às mulheres em situação de violência no município de Londrina: organização da rede municipal de enfrentamento da violência contra a mulher: serviços, protocolos e fluxos”. As atividades do curso terminam no dia 7, quando serão debatidas as “Ações intersetoriais no enfrentamento da violência contra a mulher: apresentação das ações no âmbito das áreas de assistência social, saúde, educação, segurança pública e justiça”.

Segundo a assessora de Planejamento da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Elaine Galvão, o curso tem como objetivo capacitar servidores e membros da sociedade civil para a identificação de casos de violência contra a mulher e acolhimento das vítimas. “Nosso objetivo é preparar essas pessoas para que consigam identificar casos de violência e acolher as mulheres, portanto convidamos todos que de alguma forma lidam como esse público a participar. Nossa ideia é ampliar as ações de prevenção, além de melhorar o processo de recepção, fazendo uma abordagem sensível e o encaminhamento à rede de atendimento às mulheres em situação de violência”, disse.

O curso integra a programação da campanha “16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, cujo objetivo é fortalecer o combate à violência contra a mulher, vinculado movimentos contra o racismo, a Aids e a violação dos direitos humanos. De 20 de novembro a 7 de dezembro será realizada uma série de atividades para debater e conscientizar a população sobre o tema.

Inscrições

Interessados em participar do curso devem se inscrever de forma online pelo portal da Prefeitura, na seção da Escola de Governo, disponível no endereço escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/login/index.php. Os servidores podem realizar o acesso normalmente, enquanto o público externo deverá criar um cadastro no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Após fazer login, o usuário tem que acessar a opção “Política Para as Mulheres”, selecionar o curso desejado e concluir o procedimento usando a chave de inscrição “MULHER-2018”. Mais informações, pelo 3378-0119 ou mulher@londrina.pr.gov.br.

