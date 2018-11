4º edição do Sarau Artístico Brisa será nesta sexta-feira (23)

O evento, que conta com o apoio do Promic, abre espaço a diversas manifestações culturais

O Projeto Brisa realiza nesta sexta-feira (23), das 9h às 12h, o 4º Sarau Artístico com apresentações de grupos e artistas londrinenses. A proposta do projeto é fazer com que pessoas em situação de rua ou acolhimento institucional tenham acesso a linguagens artísticas e culturais. O evento é aberto à comunidade e será na Casa do Bom Samaritano, que fica na rua José Fierli, 123, na Vila Marizia.

Além de espetáculos de circo e teatro, esta edição terá oficina de poesia e uma apresentação de fantoches com membros do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP). O público também poderá assistir a uma vivência teatral de Silvio Ribeiro, coordenador da Fundação Cultura Artística de Londrina (Funcart), acompanhado de monitores do Brisa. Integrantes do projeto farão intervenções teatrais durante todo o evento, que ainda terá uma exibição de fotos e vídeos das três edições já realizadas do sarau.

Até o ano que vem, o Projeto Brisa vai realizar mais cinco saraus em locais públicos e centros de atendimento socioassistencial de Londrina. Todos os encontros serão gratuitos e terão atrações locais, com o objetivo de valorizar a produção artística da cidade. O projeto tem patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), e é promovido pela Funcart em parceria com Centro POP.

N.Com